【量大強漲股整理】強勢股拉回是買點!台積電法說優於預期!該佈局那些股票告訴你!

這天美股持續高檔震盪，道瓊工業小跌 79.62 點，那斯達克小漲 3.82 點，費城半導體下跌 31.34 點，近期美股漲跌幅度都很小，似乎也在等待台積電今天的法說會，畢竟身為半導體業的龍頭，對於未來景氣的看法非常重要! 今天的加權指數延續前兩天的弱勢，但是盤面內容卻有很大的不一樣，先前弱勢的指標股台積電今天收漲 3 元，而且盤中一度大漲 6 元，台積電股票期貨也表現強勢，盤中一度大漲 9 元，對照台積電盤後公布第一季財報優於預期! 很難不令人聯想已經有特定人早知道。

看一下三大法人外資賣超 91.66 億元連 4 賣；投信賣超 10.35 億元連 3 賣；自營商賣超 25.81 億元。三大法人合計賣超 127.77 億元。法人似乎全站賣方，但維持幅度不大，整體籌碼尚稱穩定。

台積電雖然強勢，但是櫃買指數今天出現一根大黑 K 棒，先前強勢的軍工股、AI、節能或多或少都有賣壓出現，雖然【碳權】相關概念股票因為蔡英文總統的加持，今日有所表現，像是華紙、農林等都有漲停板演出，但是這只是短線上強勢，要擔當主流仍不太夠，所以雖然大盤今天只跌 62.95 點，但是體感上會覺得台股今天很弱勢，這是因為主流股普遍拉回修正的關係!

但我們認為這不是壞事! 因為漲多回檔本來就是多頭合理走勢! 加上台積電法說內容優於法人預期，台積電 Q1 財報公布，毛利率跟營益率均超越財測，Q1 每股大賺 7.98 元為歷年第四高，優於預期，而且看好下半年景氣比上半年好，也沒有縮減資本支出，預計 Q2 毛利率仍可以維持 54% 以上，這算是很好的成績單，我們認為資金短線會回到權值股，中小型股稍作調整，指數還是有機會在四月工上萬六關卡! 現階段測就是趁中小型股拉回擇優布局，由於下半年有選舉行情，選擇政策作多股如軍工、節能、AI 概念股都可以逢低布局，蘋概股下半年推新機也可望有所表現。

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