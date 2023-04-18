〈美股早盤〉銀行股Q1財報樂觀 那斯達克、標普500指數開高

美國銀行股陸續公布樂觀的財報，提振投資人對財報季的樂觀情緒，安撫經濟衰退迫在眉睫的擔憂，與此同時，中國第一季經濟以一年來最快速度成長，美股那斯達克、標普 500 指數周二（18 日）開高，道瓊指數則開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 40 點或近 0.12%，那斯達克綜合指數漲逾 80 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 1.5%。

美股開盤前，主要指數期貨走高，投資人關注中國經濟反彈的跡象，並留意包括高盛 (GS-US) 令人失望的財報在內的公司業績。標普 500 指數期貨上漲 0.4%，而以科技股為主的那斯達克 100 指數上漲 0.7%。

中國優於預期的經濟成長抵銷全球對企業獲利疲弱和可能出現衰退的擔憂，儘管中國工業產值增速低於預期。市場預估第一季財報將是自 3 年前新冠疫情大流行開始以來最糟，對未來幾季的企業財報預測正在下修。

美國方面，投資人擔心 3 月大規模存款未來對規模較小的地區性銀行影響。美銀對全球基金經理進行的調查顯示，對經濟衰退的擔憂已讓投資人在股票和債券方面的配置降至 2009 年以來新低。

個股方面，高盛周二美股盤前公布第一季財報，由於低迷的交易活動侵蝕了投資銀行業務收入，同時出售其消費部門 Marcus 部分貸款組合也拖累業績，該行首季獲利下滑 19%。另外高盛上季固定收益交易營收下降 17%，使該行成為迄今為止唯一一家固定收益交易營收下滑的華爾街大型銀行。

美國製藥巨擘嬌生（Johnson & Johnson）(JNJ-US) 第一季營收、獲利均優於華爾街分析師預期，同時上調今年財測。嬌生的業績也被視為許多醫療保健公司的風向球。

美國銀行（Bank of America）(BAC-US) 受惠美國聯準會（Fed）升息，第一季財營收、獲利均優於市場預期，其中淨利息收入（NII）成長 25% 達 144 億美元，財報利多消息激勵美銀盤前股價走高。

美國兩年期公債殖利率下滑約 3 個基點至 4.15% 左右，美元指數跌至 101.52，結束兩天的漲勢。里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）昨日表示，希望看到更多證據表明通膨正走向 2% 的目標。

截至台北時間周二（18 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 3.22%，至每股 278.71 美元

作為整個人工智慧（AI）浪潮的運算基礎，輝達的 A100 和 H100 GPU（圖形處理器）正成為搶手貨，特別是旗艦級別的新款 H100 在海外的價格也遭到炒作。Keen Technologies 執行長、著名遊戲開發只在推特上表示，輝達 AI 旗艦晶片 H100 的售價在多個商店銷售價格超過 4 萬美元。

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤上漲 9.42%，至每股 0.3065 美元

前一交易日股價反彈近 18% 的美國居家用品商 Bed Bath & Beyond 盤前一度續漲逾 12%，報每股 0.315 美元。據悉，該公司尋求在 4 月 26 日前籌集 3 億美元，以免於破產。截至 4 月 10 日，Bed Bath & Beyond 透過出售 1.01 億股股票募集約 4,580 萬美元。

Bellus Health(BLU-US) 早盤上漲 98.42%，至每股 14.40 美元

英國製藥巨擘葛蘭素史克 (GSK-US) 周二宣布，將透過一次全現金交易收購總部位於加拿大的 Bellus Health，後者是一家致力改善難治慢性格嗽患者生活的晚期生物製藥公司。根據交易條款，葛蘭素史克將為每股 Bellus Health 普通股支付 14.75 美元，對該公司的總估值約為 20 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月營建許可月率初值報 - 8.8%，預期 - 6.0%，前值 15.8%

美國 3 月營建許可年化總數報 141.3 萬戶，預期 145 萬戶，前值 155 萬戶

美國 3 月新屋開工年化月率報 - 0.8%，預期 0.4%，前值 7.3%

美國 3 月新屋開工年化總數報 142 萬戶，預期 140 萬戶，前值 143.2 萬戶

華爾街分析：

短期利率期貨的定價顯示，市場預估 Fed 將在今年 9 月至明年 9 月期間降息約 150 個基點。不過高盛和到明證券這兩家大行對 Fed 降息前景看法不一，前者認為降息幅度太多，後者則認為不足。

倫敦 Equiti Capital 首席宏觀經濟學家 Stuart Cole 表示：「我們需要一些時間來評估中國復甦的真實狀況，以及這種復甦的強勁程度或可持續性。」