〈財報〉受惠利率提高 美銀Q1營收、獲利超預期

美國銀行（Bank of America）周二（18 日）美股盤前公布 2023 會計年度第一季財報，受惠美國聯準會（Fed）升息，該季營收、獲利均優於市場預期，其中淨利息收入（NII）成長 25% 達 144 億美元，財報利多消息激勵美銀盤前股價走高。

截稿前，美國銀行 (BAC-US) 盤前股價上漲 1.84%，每股暫報 30.93 美元。

財報顯示，美國銀行第一季（截至 3/31）營收年增 13% 至 263 億美元，遠高 FactSet 調查分析師預估的 252 億美元、淨利成長 15% 至 82 億美元，合每股 0.94 美元，也高於預期的 0.81 美元；淨利息收入在利率上升的加持下成長 25% 至 144 億美元，進而推動營收大幅成長。

不過，非利息收入僅成長 1% 至 118 億美元，原因是銷售和交易收入的成長抵銷服務費的下降以及資產管理和投資銀行費用下滑，其中投資銀行業務費用下降 20% 至 12 億美元，股票交易收入下降 19% 至 16 億美元。

另外，美銀第一季固定收益、外匯和大宗商品交易員的需求依然旺盛，替美國銀行帶來 35 易美元的收入，較去年同期成長 27%；銷售和交易收入成長 7% 至 51 億美元。值得注意的是，美銀第一季存款較去年第四季下降 2% 至 1.05 兆美元。

其他方面，美國銀行第一季撥備 9.31 億美元的信貸損失準備金。該行表示淨沖銷仍低於新冠疫情前水準。

美銀執行長 Brian Moynihan 表示，公司實現連續第七季的營運槓桿，進一步強化資產負債表並保持強勁的流動性。儘管經濟環境充滿挑戰，市場和銀行波動較大但業績強勁。

在矽谷銀行（SVB）和 Signature Bank 上月發生擠兌後，銀行股第一季財報成為市場關注焦點。先前摩根大通 (JPM-US)、花旗 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 公布優於預期的財報，緩解投資人對銀行體系健康的擔憂，這些銀行在動盪中表現優異，隨著儲戶尋找更安全的銀行存放資金，這些銀行上季存款機增，美銀也預料會出現類似狀況。

儘管大型銀行是近期金融動盪的受益者，但他們也必須應對不斷走弱的經濟。其他公布業績銀行的淨壞帳沖銷（NCO, 已沖銷的債務）也在逐年增加，由於客戶因財務狀況而吃緊，這些銀行建立準備金應對一波違約潮。