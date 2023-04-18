雪佛龍擬明年租賃鑽探船隻 擴大東地中海天然氣探勘

兩位消息人士透露，雪佛龍 (CVX-US) 正在徵求一艘鑽探船，以在塞浦路斯、埃及和以色列附近探勘天然氣，因為這家美國能源巨頭希望滿足該地區和歐洲不斷成長的需求。

消息人士指出，在地中海東部三個國家開展業務的雪佛龍公司周一 (17 日) 發布了租賃招標，希望在 2024 年租用鑽井船一年，並擁有選擇權延長租賃時間。

雪佛龍發言人拒絕就招標發表評論，但表示該公司「仍致力於與埃及、以色列和塞浦路斯政府以及該地區的合作夥伴合作，以支持東地中海能源行業的發展。」

自 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭促使人們棄用俄羅斯能源以來，能源業者一直在尋求開發新資源以滿足歐洲不斷增加的需求。

雪佛龍希望加快塞浦路斯東南部 Aphrodite 氣田的開發；該氣田估計天然氣蘊藏量約 4.5 兆立方米。

它還在以色列近海經營著巨大的 Leviathan 油田，該油田每年生產 120 億立方米的天然氣，供應給以色列、埃及和約旦。

雪佛龍及其 Leviathan 合作夥伴 NewMed Energy 和 Ratio Energies 計劃在 2027 年前將該油田產量提高近一倍，達到 210 至 240 億立方米。

它們還考慮建造一個浮動液化天然氣設施，以便將燃料出口到包括歐洲在內的國際市場。

消息人士表示，在埃及，雪佛龍及其合作夥伴 Eni 今年稍早時宣布，在 Nargis 近海特許經營區發現了天然氣，希望能進一步探勘。

雪佛龍在 2020 年以 50 億美元收購了 Noble Energy，成為東地中海盆地的主要天然氣生產商。