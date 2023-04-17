盤中速報 - PMV Pharmaceuticals Inc(PMVP-US)股價大漲至4.6350元，漲幅達5.58%

PMV Pharmaceuticals Inc(PMVP-US)截至台北時間17日22:14股價上漲0.245美元，報4.6350美元，漲幅5.58%，成交量51,148（股），盤中最高價4.6500美元、最低價4.3500美元。

美股指數盤中表現

PMV Pharmaceuticals Inc(PMVP-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.07%
  • 近 1 月：-22.98%
  • 近 3 月：-46.72%
  • 近 6 月：-62.73%
  • 今年以來：-49.54%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.82%

$12,982

原投組報酬率

+24.29%

$12,429

投組標的成分

  • 40%

    飛宏

    2457

  • 20%

    力智

    6719

  • 20%

    ﻿建碁

    3046

  • 10%

    世德

    2066

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞