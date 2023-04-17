盤中速報 - PMV Pharmaceuticals Inc(PMVP-US)股價大漲至4.6350元，漲幅達5.58%

PMV Pharmaceuticals Inc(PMVP-US)截至台北時間17日22:14股價上漲0.245美元，報4.6350美元，漲幅5.58%，成交量51,148（股），盤中最高價4.6500美元、最低價4.3500美元。
美股指數盤中表現
PMV Pharmaceuticals Inc(PMVP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.07%
- 近 1 月：-22.98%
- 近 3 月：-46.72%
- 近 6 月：-62.73%
- 今年以來：-49.54%
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