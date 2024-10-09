輝達宣傳Blackwell晶片能源效率高 盤中股價漲逾3%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-09 00:30

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面對外界對人工智慧 (AI) 運算電力需求的擔憂，輝達周二 (8 日) 在華盛頓舉行的一次會議上大力宣傳其最新晶片的效能。消息傳出後，輝達 (NVDA-US) 周二盤中股價一度升破 4%，截稿前上漲 3.44%，每股暫報 132.11 美元。

輝達在一場名為「AI Summit DC」的活動上表示，該公司的 Blackwell 晶片將於今年第四季向客戶出貨而且能源效率優異。

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輝達副總裁 Bob Pette 表示：「我們的 Blackwell 平台基本上是考慮到能源效率而建構的，開發 OpenAI GPT-4 軟體需要 3GW 的電力，而十年前，這個過程需要高達 5.5GW 電力。」

儘管輝達一直是 AI 支出熱潮的最大受益者，但其大部分收入來自一小部分資料中心製造商和營運商。該公司表示，它正在「帶頭」將這項技術的使用推廣到更多領域，替其所認為的新工業革命奠定基礎。

Pette 說：「這項努力還包括為 AI 尋找更多的客製化用途。雖然像 OpenAI 的 ChatGPT 這樣的工具通常是有幫助的，但它們往往會照本宣科抓取我們放在網路上的東西。」

他說，這樣的服務不會找到治療癌症的方法，也不會幫助經營某項特定的業務。相反，人們將需要一個更小的、為特定目的量身定制的 AI 模型。

該軟體是輝達不斷擴大的產品和服務系列的一部分，該系列產品和服務涵蓋晶片、伺服器、網路設備、AI 模型和服務。首要目標是幫助企業更容易整合使用 AI 所需的一切。

除了代理軟體，Deloitte LLP 在其 Cyber​​Sphere 線上安全服務中使用輝達的軟體，AT&T(T-US)、勞氏公司 (Lowe’s)(LOW-US) 和 ServiceNow 公司也採用輝達產品。