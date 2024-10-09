〈能源盤後〉黎巴嫩-以色列可望停火 油價漲遭潑冷水 原油跌逾 4%

鉅亨網編譯許家華 2024-10-09 05:50

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因真主黨表示支持黎巴嫩與以色列停火的努力，緩解中東緊繃局勢，令原油漲勢暫停，周二 (8 日) 原油期貨價格跌逾 4%。

仍在翹首盼望以色列對伊朗報復之舉的交易者也對中國在結束國慶假期後，未見新的經濟刺激措施而感到失望。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.57 美元或 4.6%，收每桶 73.57 美元，前一日該期貨上漲 3.7%，登 8 月下旬以來最高點。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.75 美元或 4.6%，收每桶 77.18 美元，自周一收登 8 月 26 日以來最高點 80.93 美元回落。

11 月交割汽油期貨價格下跌 4%，收每加侖 2.07 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格下跌 4.1%，收每加侖 2.30 美元。

11 月交割天然氣價格下跌 0.5%，收每百萬 Btu 2.73 美元。

市場驅動力

油價回吐前一天的漲幅，但本月迄今仍上漲 8% 以上，係因伊朗上周向以色列發射了至少 180 枚彈道飛彈，以色列隨後誓言報復，令市場擔憂中東地區爆發全面戰爭而影響當地的原油供應和流動。

然而，法新社報導，黎巴嫩武裝組織真主黨副領導人卡西姆 (Naim Qassem) 周二(8 日) 表示，支持黎巴嫩協調與以色列達成停火的努力。此前，以色列對黎巴嫩發動空襲，導致真主黨領導人 Hassan Nasrallah 死亡。

Price Futures Group 高級市場分析師 Phil Flynn 表示，真主黨沒有完全無條件投降，目前不清楚以色列是否會在這樣的情況下接受停火，這意味著以色列在黎巴嫩的行動可能會繼續，目前以色列的空襲已殺死 Nasrallah 兩名繼任者。

中國燃料需求疲軟引起市場擔憂，導致周二油價下跌，因為投資者結束一周的國慶假期後，當局沒有宣布進一步刺激措施，令人失望。

美國方面，Milton 颶風在走向佛州途中增強為 5 級風暴，然後降至 4 級，但其路徑似乎可望避開墨西哥灣大部分石油和天然氣設施。

路透社周一報導，隨著颶風迅速加劇，墨西哥灣至少一個石油和天然氣平台關閉，佛州港口對船隻航行實施了限制。Milton 預計周三晚上登陸。

展望未來，FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，美國的關鍵經濟數據，包括周四將公佈的消費者物價指數 (CPI)，可能「加劇本周石油的波動」。「最終，影響油價的因素有很多，這可能會導致價格大幅波動。」