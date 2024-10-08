〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人聚焦通膨數據與企業財報

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-08 21:41

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美股主要指數周二 (8 日) 漲跌互現，在前一交易日下跌後收復部分失地，接下來投資人將注意力轉向第三季財報季以及本周稍晚出爐的重磅通膨數據。

截稿前，道瓊工業指數跌近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.1%。

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美股開盤前主要指數期貨走強，因交易員押注本月稍晚公布的通膨數據將替聯準會 (Fed) 未來數月繼續降息提供足夠支撐。標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨均上漲 0.5%，克服稍早中國沒有推出新的刺激措施的失望情緒。

美國公債殖利率在周一大幅上漲後持穩，原因是對 Fed 在 11 月降息幅度的押注回落美元指數走跌。

MFS investment Management 投資總監 Benoit Anne 表示：「整體而言，全球風險偏好仍具有建設性。基本面依然強勁，美國勞動力市場仍處於良好狀態。利率的走勢仍將走低。」

現在的焦點轉向美國消費者通膨數據消費者物價指數 (CPI)，預估該數據年增速將從先前的 2.5% 降至 2.3%。交易員預估，Fed 在 11 月會議的降息幅度不到 1 碼 (25 個基點)，不過他們仍認為，到年底前，政策將放寬約 48 個基點。

考慮到美國正在進行的颶風季節和工人罷工可能會影響本月的就業數據，通膨數據被視為特別關鍵。Neuberger Berman 資深投資組合經理 Robert Dishner 表示， CPI 數據現在可能比前幾個月更為重要，因為未來的就業數據將更加混亂。

截至台北時間周二（8 日）21 時許：

焦點個股：

百事公司 (PEP-US) 早盤股價上漲 0.57%，至每股 168.66 美元

百事公司連續兩季銷售低於預期，周二下修全年內增性營收財測。該公司執行長拉瓜塔 (Ramon Laguarta) 在財報聲明中表示，桂格食品北美公司召回事件、美國需求疲軟以及一些國際市場業務中斷等因素，影響了該公司當季業績。

目前，百事公司預計 2024 年內增性營收將呈低個位數成長，低於先前 4% 的成長預期。該公司重申其核心每股獲利至少成長 8% 的預測。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.19%，至每股 246.10 美元

特斯拉將於本周四 (10 日) 公布推遲已久的「機器人計程車」(Robotaxi)計畫，不過分析師表示，短期內該計畫不會對特斯拉財務有所提振，需要一段時間才會見效。另外，分析認為無人駕駛計程車計畫還面臨技術成熟度、監管問題。

Lyft(LYFT-US) 早盤股價下跌 2.32%，至每股 12.22 美元

Lyft 周二表示，將提高其平台上司機的收入，為超出接送距離的乘車以及比預計時間至少多出五分鐘的司機支付更多費用。這家叫車公司還將推出新工具，例如新的收益儀表板、收到更多請求的「偏好駕駛人」，以及電動車司機能夠配合其電力航程內的乘車服務。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

隨著財報季本周正式開啟，各大美股企業的財報將陸續出爐。根據外媒體編製數據，華爾街目前預期標普 500 指數成分股公司在第三季的獲利將比去年同期成長 4.7%。這一增幅較 7 月 12 日時預期的 7.9% 大幅下調，是 4 個季以來的最低增幅。