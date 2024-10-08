空頭機構興登堡狙擊Roblox 稱多項數據誇大不實

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-08 22:20

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興登堡研究 (Hindenburg Research) 周二 (8 日) 披露對 Roblox 的空頭部位，稱這一受到青少年歡迎的線上遊戲平台誇大包括用戶數量在內的指標。

這家做空機構稱 Roblox 將其日活躍用戶 (DAU) 與訪問其平台人數合併，指出日活躍用戶數不是衡量「訪問 Roblox 的獨立個人」，可能包括機器人或分身帳號。

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消息傳出後 Roblox(RBLX-US) 盤前股價挫跌 9%，開盤後延續頹勢，截稿前下跌 5.12%，每股暫報 39.27 美元。

對於上述消息，Roblox 並未立即回應置評請求。

Roblox 是興登堡研究最新的狙擊對象。這家做空機構曾打擊億萬富豪艾康 (Carl Icahn) 和印度大亨阿達尼 (Gautam Adani) 公司股票。

興登堡研究還發現，有多個來自不同國家的機器人用分身帳號在 Roblox「農」道具的案例。Roblox 大部分的營收來自遊戲內的虛擬貨幣 Robux 的消費，該貨幣可用於購買遊戲內的道具。

該機構稱：「Roblox 向投資人、監管機構和廣告商隱瞞其平台真實用戶數量，將關鍵指標誇大 25% 至 42% 以上。還有另一個關鍵指標──用戶參與時間 (engagement hours) 是如何被誇大到 100% 以上的。」