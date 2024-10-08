〈能源盤後〉以色列恐即將報復 Brent原油收登80 美元上方

鉅亨網編譯許家華 2024-10-08 06:04

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在上周伊朗飛彈襲擊以色列後，以色列報復反應的風險加劇，兩國直接衝突的可能性上升，恐威脅到該地區的原油供應，因此原油期貨週一 (7 日) 上漲近 4%，Brent 原油價格突破每桶 80 美元，創下 8 月下旬以來的最高水準。

能源商品價格

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12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.88 美元或 3.7%，收每桶 80.93 美元，為近月 Brent 原油自 8 月 26 日以來最高收盤價。

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.76 美元或 3.7%，收每桶 77.14 美元，也是近月原油期貨自 8 月下旬以來最高收盤價。

11 月交割汽油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.15 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格上漲 3.6%，收每加侖 2.40 美元。

11 月交割天然氣價格下跌 3.8%，收每百萬 Btu 2.75 美元。

市場驅動力

Price Futures 高級市場分析師 Phil Flynn 表示，上周伊朗對以色列發動導彈襲擊後，以色列和伊朗之間的緊張關係，以及以色列總理 Benjamin Netanyahu 與其軍事顧問開會商議的報導令石油交易商對油價飆升保持警惕。

同時，雖然墨西哥灣的 Milton 颶風目前尚未直接影響任何海上能源生產，但有鑑於該風暴的規模，交易者仍須非常小心。Flynn 認為，隨著風暴的發展，能源設施可能會受到一些損害。

Flynn 表示，Brent 原油收盤價突破每桶 80 美元表明市場重新回到上升趨勢，推動力仍然是「在供應本已緊繃的環境中，恐流失供應的可能性」。

以色列誓言報復伊朗上週的彈道飛彈空襲，真主黨週一又向以色列北部海法發射火箭。以色列軍隊隨即加強了對加薩北部和黎巴嫩南部的轟炸力道。

基礎設施資本顧問公司執行長 Jay Hatfield 表示，因中東戰爭蔓延至黎巴嫩，且市場猜測以色列即將對伊朗發動反擊，油價大幅上漲。他表示，如果伊朗石油生產受到反擊，「如果造成嚴重破壞，油價可能飆升至每桶 90 美元」。

「即使以色列沒有攻擊伊朗的石油生產，油價也不會大幅下跌。由於季節性因素，價格受到抑制，而由於政府的強大刺激，中國的需求樂觀。」Hatfield 說。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，全球原油市場目前正在發生大規模的空頭擠壓，因為在此回以伊緊張局勢升級前，交易員先前錯誤地定價了地緣政治風險，同時他們將經濟增長疲軟以及隨後需求回落的預期定價。

Brent 原油上週上漲 9.1%，為 2022 年 10 月以來最大單週漲幅。

美國方面，能源交易商正在密切關注 Milton 颶風，預計該颶風將於週三逼近佛羅裡達州墨西哥灣沿岸。週一下午，國家颶風中心表示風暴已增強為 5 級颶風。

施耐德電氣大宗商品分析師 Seth Harper 認為，Milton 颶風不會直接影響液化天然氣出口設施，縮限價格長期受影響的可能性。「儘管如此，鑑於近期可能出現停電，Milton 可能會嚴重抑制佛羅裡達州的發電需求。」