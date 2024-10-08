狂牛來襲！中國股市今天恢復交易 滬指早盤暴漲10%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-08 09:34

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中國國慶連假結束，股市周二（8 日）恢復交易，滬指早盤暴漲 10.13%，報 3,674 點，深成指大漲 12.67%，報 11,864 點，創業板指狂漲 18.44%，報 2,576 點。

《財聯社》的數據顯示，開盤 17 分鐘，滬深兩市成交額突破人民幣 5,000 億元。開盤僅 20 分鐘，成交額突破 1 兆，刷新史上最快破兆紀錄。

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股市開盤不到半小時，易方達創業板 ETF 成交額就超過人民幣 156 億元，超過前一交易日全天成交，並打破歷史單日成交額紀錄。



富途交易軟體當機，無法顯示行業熱力圖。狂牛來襲，中國網友在新聞下方評論區感嘆：

「兄弟們，炒股十幾年沒見過這世面啊！」

「一輩子炒股逮住一次機會就夠了！」

「開盤漲停！」

中國 A 股國慶休市期間，美股那斯達克中國金龍指數（10 月 1 日至 4 日）的漲幅超過 11%，香港恒生指數（10 月 2 日至 7 日）的漲幅達到 9.3%。值得注意的是，今年來恒生指數的漲幅超過 35%，領漲全球市場。

這個假期，雖然中國市場休市，但投資者「流連在景區，心牽著股市」，咨詢、轉賬、開戶，營業機構甚至比工作日還忙。

在一系列政策「組合拳」下，節前 3 天（9 月 26 日至 30 日），A 股罕見大漲，上證指數累計漲幅超過 15%，9 月勁漲 17.39%，創近 15 年同期最大單月漲幅。

據《證券時報》周二報導，從數據來看，2009 年至 2023 年，上證指數 10 月平均漲幅為 1.69%，其中有 9 次上漲，即 10 月上漲的機率達到 60%，僅次於 2 月的 73.33%。

2009 年、2010 年、2014 年出現了「金九銀十」行情。以 2014 年為例，當年 9 月，上證指數漲 6.62%，10 月漲 2.38%。

彼時 A 股正處於底部反彈期，自當年 10 月至次年 6 月，上證指數大漲逾 80%，這與當下 A 股市場行情有一定相似之處。