盤中速報 - Lexicon Pharmaceuticals Inc(LXRX-US)股價大漲至2.6800元，漲幅達11.2%

Lexicon Pharmaceuticals Inc(LXRX-US)截至台北時間17日21:45股價上漲0.27美元，報2.6800美元，漲幅11.2%，成交量181,573（股），盤中最高價2.7200美元、最低價2.4500美元。

美股指數盤中表現

Lexicon Pharmaceuticals Inc(LXRX-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.69%
  • 近 1 月：+2.55%
  • 近 3 月：+2.12%
  • 近 6 月：+14.22%
  • 今年以來：+26.18%

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