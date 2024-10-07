中信金前9月賺586億元超越去年全年 EPS衝上2.95元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-07 13:56

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中信金 (2891-TW) 今 (7) 日打頭陣，領先各金控率先公告 9 月自結獲利，單月稅後純益為 54.34 億元，月增 5.17%、年增 21.89%，累計前 9 月合併稅後純益 586.49 億元，已超越去年全年獲利，創下歷年同期新高，年增 20.71%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.95 元，亦創歷史新高。

中信金表示，子公司中國信託銀行 9 月存放款基盤維持穩健，財富管理業務動能強勁，惟受天數減少，影響單月稅後純益 46.21 億元。子公司台灣人壽 9 月雖有股債資本利得挹注，惟美元貶值 0.3 元產生匯兌損失，單月稅後純益 5.74 億元。

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中信銀行前 9 月累計稅後純益 362.79 億元，較去年同期成長 14%，創下歷年同期新高。放款業務因掌握企業供應鏈融資需求及跨境業務商機，較去年同期成長 9%。

另外，中信銀財富管理因銷售保險、基金及結構債業績大幅增加，帶動相關手續費收入較去年同期成長 41%。信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較去年度同期成長 26%。

台灣人壽前 9 月累計稅後純益 210.69 億元，較去年同期成長 45%，除持續掌握市場波動，伺機實現股票資本利得外，透過動態調整避險比例及避險工具來管理相關避險成本，表現優於同業。