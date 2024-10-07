〈碳費上路〉一般費率300元 優惠費率100、50元 自主減碳最便宜到每噸10元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-07 15:41

‌



環境部今 (7) 日召開第 6 次碳費費率審議會，經過 4 個多小時的討論，碳費徵收費率出爐，分為：一般費率為 300 元 / 公頓 CO2e，優惠費率 B 為 100 元 / 公頓 CO2e, 及優惠費率 A 為 50 元 / 公噸 CO2e。以年排放量達 1 千萬噸 CO2e 的高碳洩漏行業為例，若提自主減量達到行業別目標，適用優惠費率 A 實際繳納碳費為 1 億元，等於每噸為 10 元，若完全不減碳，則以每噸 300 元計，要適用優惠費率者 ，需於明年 6/30 提出自主減量計畫，經環境部核定是否為高碳洩漏行業。

‌



境部次長施文真表示，環境部將依據行政院主計總處的產業關聯表、經濟部國際貿易署的行業分類，來定義行業分類，界定「高碳洩漏行業」定義，目前符合高碳洩漏行業定義的，主要為傳統的鋼鐵、水泥業。以 2022 年的盤查結果來看，推估收費對象有 281 家，共 500 廠；其中年排放千萬噸以上的有 4 家。

施文真指出，費率審議過程已綜合考量我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果及不同費率對總體經濟 (GDP)、物價水準 (CPI) 及個別產業的衝擊影響等因素，並經充分討論後, 多數委員建議我國碳費征收費率 (草案): 一般費率為 300 元 / 公頓 CO2e, 對應技術標竿指定目標之優惠費率 B 為 100 元 / 公頓 CO2e, 若進一步選擇國際減碳最高標準之行業別指定目標, 其則可適用更優惠的費率 A 為 50 元 / 公噸 CO2e。

圖：環境部提供

施文真表示，雖然開會討論歷時較長，但委員討論氣氛和諧，針對很快即達經過今天充分討論後, 多數委員建議我國碳費徵收費率 (草案) 中的一般費率可採「先低後高」的方式，因目前的委員任期兩年會到 115 年，兩年後是否調整及調幅火何，則要視明年業者的申報情況，及後年的繳納情況等蒐集資料而定。

審議會決議以 300 元 / 公頓 CO2e 作為起徵費率，至於各界關心的優惠費率 B 最後參考日本 (約 64.7 元 / 公噸 CO2e) 及新加坡 (116.5 元 / 公噸 COze) 的碳稅起徵價格區間, 與考量產業層級衝擊影響評估結果 (對行業毛利率影響不超過 10% 以上為原則)，建議優惠費率 B 起徵價格訂為 100 元 / 公頓 CO2e。