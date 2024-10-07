〈台股盤後〉台積電重返千金股貢獻大盤218點 激勵收漲近400點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-07 14:17
台北股市今 (7) 日由台股精神領袖台積電 (2330-TW) 強漲重登 1000 元之上，收在 1005 元，貢獻大盤點數達 218.8 點，加上權值股將士用命，終場大盤以上漲 399.85 點，或 1.79%，收在 22702.56 點，成交值 3769.14 億元，市場專家指出，台股的強勁走勢下，資金可望向原物料、中概股及電子集中，挑戰 23079.21 點的本波反彈以來高點。
資深證券分析黃簡伯儀指出，在中國大陸降準救經濟之後，明天開盤的陸股可望走高，同時，美的經濟數據鐵表現強勁，預估中國內需概念、原物料族群可望成另一重要多頭族群，同時，目前電子股的旺季，也將在市場扮演多頭角色。
證券分析師黃漢指出，在 9 月營收及季報將公布同時，今天盤中台積電帶動權值股走勢強勁，加權股價指數並將進一步挑戰 23079.21 點的本波反彈以來高點。
不過，今天股匯表現不同調，受到美國激進降息預期降溫支撐美元的影響，台幣兌美元放量重貶，盤中價貶破 32.200 元整數關卡，一度重貶 2.41 角至 32.204 元，創下逾三周盤中新低，中午則貶值 1.89 角，暫收 32.152 元。根據台北外匯經紀公司報價，7 日早盤台幣兌美元貶值 1.89 角，暫收 32.152 元，區間在 32.040-32.204 元，成交 12.4 億美 元。
台股集中市場大盤 7 日以 22479.24 點開出，最低 22479.24 點，最高 22719.07 點，終場大盤上漲 399.85 點，或 1.79%，收在 22702.56 點，成交值 3769.14 億元，其中台積電收盤大漲 28 元或 2.87%，收盤報 1005 元 。終場電子股上漲 2.25%，占大盤成交比重 62.62%，營建股上漲 1.8%，占大盤成交比重 1.35%。金融股上漲 1.22%，占大盤成交比重 3.7%。
台股權值股鴻海 (2317-TW) 上漲並貢獻大盤點數 14.5 點，聯發科 (2454-TW) 今收漲 ，貢獻大盤 10.2 點，蘋果概念股的玉晶光 (3406-TW) 股價收漲，已公布 9 月營收的大立光 (3008-TW) 及華通 (2313-TW) 都以下跌作收。
IC 載板類股的欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 終場都同步上漲作收。貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 個股中，以萬海表現最為弱勢並收黑。
台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 及台化 (1326-TW) 股價今天收盤全面下跌，只有台塑化 (6505-TW) 收漲 0.5 元或 0.92%，收盤價報 55 元。。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股站回季線 外資反手提款93億元 倒貨00929達3.1萬張
- 〈台股開盤〉颱風假後續攻5日線 台積電小漲撐盤 塑化股當紅不讓
- 〈台股風向球〉迎營收發布潮 個股輪動墊高底部
- 〈台股開盤〉台積電一笑值千金帶動高價股回溫 開盤大漲逾300點
下一篇