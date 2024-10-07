〈台股盤後〉台積電重返千金股貢獻大盤218點 激勵收漲近400點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-07 14:17

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台北股市今 (7) 日由台股精神領袖台積電 (2330-TW) 強漲重登 1000 元之上，收在 1005 元，貢獻大盤點數達 218.8 點，加上權值股將士用命，終場大盤以上漲 399.85 點，或 1.79%，收在 22702.56 點，成交值 3769.14 億元，市場專家指出，台股的強勁走勢下，資金可望向原物料、中概股及電子集中，挑戰 23079.21 點的本波反彈以來高點。

資深證券分析黃簡伯儀指出，在中國大陸降準救經濟之後，明天開盤的陸股可望走高，同時，美的經濟數據鐵表現強勁，預估中國內需概念、原物料族群可望成另一重要多頭族群，同時，目前電子股的旺季，也將在市場扮演多頭角色。

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證券分析師黃漢指出，在 9 月營收及季報將公布同時，今天盤中台積電帶動權值股走勢強勁，加權股價指數並將進一步挑戰 23079.21 點的本波反彈以來高點。

不過，今天股匯表現不同調，受到美國激進降息預期降溫支撐美元的影響，台幣兌美元放量重貶，盤中價貶破 32.200 元整數關卡，一度重貶 2.41 角至 32.204 元，創下逾三周盤中新低，中午則貶值 1.89 角，暫收 32.152 元。根據台北外匯經紀公司報價，7 日早盤台幣兌美元貶值 1.89 角，暫收 32.152 元，區間在 32.040-32.204 元，成交 12.4 億美 元。

台股集中市場大盤 7 日以 22479.24 點開出，最低 22479.24 點，最高 22719.07 點，終場大盤上漲 399.85 點，或 1.79%，收在 22702.56 點，成交值 3769.14 億元，其中台積電收盤大漲 28 元或 2.87%，收盤報 1005 元 。終場電子股上漲 2.25%，占大盤成交比重 62.62%，營建股上漲 1.8%，占大盤成交比重 1.35%。金融股上漲 1.22%，占大盤成交比重 3.7%。

台股權值股鴻海 (2317-TW) 上漲並貢獻大盤點數 14.5 點，聯發科 (2454-TW) 今收漲 ，貢獻大盤 10.2 點，蘋果概念股的玉晶光 (3406-TW) 股價收漲，已公布 9 月營收的大立光 (3008-TW) 及華通 (2313-TW) 都以下跌作收。