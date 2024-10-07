日元貶破149！日本最高外匯官員警告：別出現投機行為

鉅亨網編輯林羿君 2024-10-07 11:44

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日元對美元匯率周一 (7 日) 早盤一度急跌至 149，日本最高外匯事務官三村純 (Atsushi Mimura) 隨即對外匯市場的投機行為發出警告。

三村純對媒體表示，「我們將緊迫監控包括投機交易在內的匯率市場走勢。」三村重申了他的前任神田真人經常使用的口頭警告。

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自從日本新任首相石破茂對貨幣政策「髮夾彎」，超硬鷹派唱起鴿調，直呼「日本經濟還沒準備好進一步升息」以來，日元一直承受壓力，加上美國 9 月就業報告意外強勁，導致交易員削減了聯準會將進一步大幅降息的押注，使日元一度急貶至兌美元 149.1，創 8 月 16 日以來最低價位。