盤中速報 - Regulus Therapeutics Inc(RGLS-US)股價急跌至1.1300元，跌幅達5.04%

Regulus Therapeutics Inc(RGLS-US)截至台北時間17日21:44股價下跌0.06美元，報1.1300美元，跌幅5.04%，成交量6,959（股），盤中最高價1.1300美元、最低價1.0900美元。

美股指數盤中表現

Regulus Therapeutics Inc(RGLS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+25.47%
  • 近 1 月：+6.25%
  • 近 3 月：-20.13%
  • 近 6 月：-26.99%
  • 今年以來：-13.14%

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