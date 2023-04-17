盤中速報 - Regulus Therapeutics Inc(RGLS-US)股價急跌至1.1300元，跌幅達5.04%

Regulus Therapeutics Inc(RGLS-US)截至台北時間17日21:44股價下跌0.06美元，報1.1300美元，跌幅5.04%，成交量6,959（股），盤中最高價1.1300美元、最低價1.0900美元。
美股指數盤中表現
Regulus Therapeutics Inc(RGLS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+25.47%
- 近 1 月：+6.25%
- 近 3 月：-20.13%
- 近 6 月：-26.99%
- 今年以來：-13.14%
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Regulus Therapeutics Inc(RGLS-US)歷史漲跌幅
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