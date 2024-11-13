川普宣布了：「大金主」馬斯克將領導政府效率部

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上月川普曾向《Fox News》節目主持人 Maria Bartiromo 表示，在可能出現的第二屆川普政府中，馬斯克可能會扮演相對積極的角色。

川普說：「他（馬斯克）是一個了不起的企業家，也是削減成本的高手。他（馬斯克）說，『我可以在不影響任何人的情況下削減成本』。」