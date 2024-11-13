川普宣布了：「大金主」馬斯克將領導政府效率部
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-13 09:14
美國準總統川普周二（12 日）表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長、「大金主」馬斯克和美國生物科技業企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）將領導政府效率部（Department of Government Efficiency）。
川普在聲明中說，馬斯克和拉馬斯瓦米將為廢除官僚機構、削減多餘監管、削減浪費性支出和重組聯邦機關鋪平道路。
上月川普曾向《Fox News》節目主持人 Maria Bartiromo 表示，在可能出現的第二屆川普政府中，馬斯克可能會扮演相對積極的角色。
川普說：「他（馬斯克）是一個了不起的企業家，也是削減成本的高手。他（馬斯克）說，『我可以在不影響任何人的情況下削減成本』。」
川普周二還任命眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問，任命前阿肯色州州長赫克比（Mike Huckabee）為下一任美國駐以色列大使。
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