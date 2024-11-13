增逾五成！小米雙11大賣逾1451億創高 專家直指跟「這產品」熱賣有關

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-13 12:25

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中國一年一度的雙 11 購物節落幕後隔天，小米 (01810-HK) 發布終極戰報，全通路累計支付金額破人民幣 319 億 (約 1451 億台幣)，這一成績遠遠超過去年的 224 億元，創下小米歷年大促新紀錄，手機與智慧生活產品更是拿第一拿到手軟。

小米周二 (12 日) 公佈自家拿下的多個「第一」，在天貓、京東與拼多多等多個電商平台均取得傲人成績。小米手機在天貓、拼多多包攬國產手機品牌累計銷量和銷額的雙料冠軍，在京東也斬獲手機品牌銷量冠軍。

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此外，小米在抖音的手機店鋪榜和國產手機品牌榜中也獲得累計銷量和銷額的雙料冠軍，小米在快手的國產手機品牌自播銷量和銷額中也同樣拿下雙料冠軍。

這些成績不僅展示小米在各個電商平台的廣泛影響力，也反映出消費者對小米產品的高度認可。有業內人士認為，小米能夠取得如此輝煌的成績，與 Redmi K70 至尊版的熱賣有著密不可分的關係。

Redmi K70 至尊版在今年雙 11 表現尤為突出，成為眾多消費者心目中的首選。

據悉，自今年 7 月發佈以來該手機就以人民幣 2599 元的起售價在市場上引起巨大反響，首銷就打破了自己的歷史銷量記錄。且在全網首銷 3 小時內刷新 2024 年新品首銷記錄。

此外，小米智能生態今年也是大獲全勝，包攬天貓跟京東 100 項第一，其中包括手環品類獲天貓跟京東品類銷量與銷售額雙料冠軍、米家洗衣機分區洗洗烘 15kg 獲京東分區洗銷量第一、智慧音箱品類 / 智慧開關品類 / 空氣凈化器品類 / 攝像機品類 / 電熱杯品類獲天貓 / 京東品類銷量 / 銷額雙第一等等。

小米智慧手環類產品在全管道上的累計銷量突破 130 萬件，智慧手錶類產品也已經實現全通路累計銷量突破 20 萬件。藍牙耳機類產品的全通路累計銷量更是超過 80 萬件。此外，吹風機類產品在全通路銷量突破 40 萬件，印表機類產品的全通路銷量超過 16 萬台，加濕器類產品的銷量更是達到 20 萬台之多。

與此同時，小米在智慧音箱、路由器和掃地機器人的銷售額方面，也都實現新的突破。

值得一提的是，小米所定義的全通路指的是包括小米商城、小米之家、小米有品、各大授權電商以及授權零售商在內的所有銷售管道。此次雙 11 促銷活動的成功，離不開廣大米粉一直以來的支持與喜愛。

在小米自身管道方面，小米之家銷售額年增 65%，小米之家手機銷量年增 40%，智慧生活產品銷售額年增 99%。此外，小米智慧生態還包攬天貓 / 京東 100 項第一，表現十分亮眼。