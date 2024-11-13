債券ETF超級除息周下周登場 這7檔年化殖利率6%起跳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-13 17:06

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債券 ETF 迎來超級除息周！11 月共計 37 檔展開除息，多達 32 檔集中在下周登場，擔心配息縮水的投資人不用發愁了，因為有 7 檔年化殖利率依然維持在 6% 以上，其中有 2 檔甚至上看 8% 水準，冠亞軍分別為富邦全球非投等債 (00741B-TW) 的 8.36%、凱基美國非投等債 (00945B-TW) 的 7.95%。

若進一步去比對代表債券配息力的票息率，這 2 檔也都有 7% 以上的票息水準，其中，00945B 更是票息率唯一站上 8% 的債券 ETF。提醒投資人，非投等債與投資等級債的信用評等、風險有所差異，因此，非投等債的票息率通常會較高。

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製表：鉅亨網記者陳于晴

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，票面利率等於是企業願意拿出多少利息借錢，因此票面利率越高，代表發債企業的配息力相對越強，相較於高股息 ETF，債券 ETF 具備固定收益特性。

當市場擔心美國財政赤字問題可能引發通膨捲土重來，以及美國經濟強韌，美國聯準會可能放慢降息腳步，選擇中短天期債券減少利率變動影響，選擇排除 CCC 評級的非投等債換取相對高票息，雙管齊下追求債息與風險的最佳平衡。