盤中速報 - Ventyx Biosciences Inc(VTYX-US)股價大漲至31.7200元，漲幅達6.26%

Ventyx Biosciences Inc(VTYX-US)截至台北時間17日21:45股價上漲1.87美元，報31.7200美元，漲幅6.26%，成交量263,889（股），盤中最高價33.0250美元、最低價31.3000美元。

美股指數盤中表現

Ventyx Biosciences Inc(VTYX-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.41%
  • 近 1 月：-17.81%
  • 近 3 月：-14.15%
  • 近 6 月：+3.18%
  • 今年以來：-8.97%

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