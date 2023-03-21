〈商品報價〉中國唐山重啟限產 鐵礦砂重挫逾4%

海岬型船運價走強，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (20 日) 小幅反彈 0.46% 或 7 點，收 1542 點。另一方面，中國鋼鐵重鎮唐山重啟限產措施，鐵礦砂期現貨價應聲重挫逾 4%，跌破 130 美元。

海岬型運費指數 (BCI) 揚 32 點，或 1.67% 至 1945 點；平均日租金增加 267 美元至 16134 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 26 點，或 1.5% 至 1697 點，連續三個交易日走跌；平均日租金減少 239 美元至 15270 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 11 點，或 0.83% 至 1329 點

鐵礦砂部分，中國鋼鐵重鎮唐山 20 日起再度重啟限產措施，加上監管當局不段警告投機炒作，天津港進口價應聲重挫 4.17% 至 126.5 美元；連續月紐約鐵礦石走跌 4.04% 至 124.95 美元。

中國最大鋼鐵中心唐山在預測本周空氣重度污染後，啟動二級應急響應。3 月 17 日，另一個主要鋼鐵城市邯鄲也實施了類似的限制措施。

Mysteel 駐上海鐵礦石分析師吳玉玲表示，唐山部分鋼廠的產能將減少 30% 至 50%，而目前鋼廠的鐵礦石庫存足夠維持約 8 天的正常生產。