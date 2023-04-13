〈商品報價〉黑海出口前景蒙塵 黃小玉全面走升

黑海穀物出口前景出現變數，帶動芝加哥三大農產品黃豆、玉米及小麥期貨周三 (12 日) 全面上漲。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.5%，報每英斗 15.0425 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.2%，報 27.095 美元。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 上漲 0.8%，報每英斗 6.795 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 0.29，報 6.87 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 上漲 0.8%，報每英 6.56 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.36%，報 24.82 美元。

俄羅斯周三宣布，黑海穀物出口協議的前景並不樂觀，因為消除俄羅斯農產品與化肥出口障礙的承諾沒有實現，在這種情況下，延長協議的可能性很小，該協議將於 5 月中旬到期。

芝加哥 Price Futures Group 分析師 Jack Scoville 表示，這項消息對小麥與玉米市場起了一定的支撐作用。

黃豆部分，美國農業部大幅下修阿根廷產量預估，加上有消息稱，部分阿根廷黃豆因品質問題而被美國黃豆替代，吸引技術買盤進場，帶動黃豆期貨反彈。