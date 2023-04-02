〈觀察〉鋼鐵供需持續改善 鐵礦砂短期震盪無礙旺季行情

中國官方監管鐵礦砂市場，衝擊報價回檔修正，外界也關注是否將導致後續鋼價支撐力道轉弱，不過，業界人士分析，目前鋼鐵供需市況持續轉佳，且鐵礦砂價格震盪後回穩，無礙後續鋼價旺季行情。

據了解，中國解封後，市場預期用鋼需求回升，連帶鐵礦砂報價強漲，中國官方認為行情過熱，再次祭出監管政策，導致鐵礦砂報價 3 月中旬後出現一波回檔修正。

不過，國內鋼鐵業者認為，近期鐵礦砂價格回穩，並未進一步下跌，加上中國港口鐵礦砂庫存量截至 3 月 24 日連續第 4 周下降，凸顯市場實質需求仍在，預計鐵礦砂後續價格有撐。

從鋼鐵供需來看，World Steel Dynamics(WSD) 預測，今年全球粗鋼產量 18.47 億公噸，年減 0.3%。世界鋼鐵協會 (worldsteel) 短期鋼鐵需求則預測，基建需求將帶動全球今年鋼鐵需求來到達到 18.15 億噸，年增 1.0%。

中鋼 (2002-TW) 也指出，歐美去年囿於能源成本飆漲，導致鋼廠大範圍減產、停工，目前復產進度有限，加上中國鋼鐵大城唐山等地實施新一輪環保限產等，都拉高全球鋼材供需吃緊態勢。

此外，第二季進入鋼市傳統旺季，以及土耳其災後重建的用鋼需求、各國積極推動碳中和目標等，都有利產業供需持續正向，在原料成本仍處高位等因素下，中鋼看好，後續鋼價仍有一定支撐。