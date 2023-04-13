〈美股早盤〉美3月PPI、上周初領失業金人數傳佳音 主要指數開高

美國 3 月生產者物價指數（PPI）增速放緩且上周初領失業金人數增加，緩解投資人對聯準會（Fed）為抗通膨而升息的擔憂，同時也提振他們對升息周期接近尾聲的希望，美國主要指數周四（13 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 20 點或 0.05%，那斯達克綜合指數漲近 110 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.3%。

美股開盤前，主要指數期貨走高，道瓊指數期貨漲近 0.1%、標普 500 指數期貨漲近 0.2%、那斯達克 100 指數期貨漲近 0.4%；美國 10 年期公債殖利率跌至 3.415%，美元指數跌至 100.845。

由於美國最新的就業報告和生產者物價指數（PPI）數據低於預期，提振投資人對聯準會（Fed）升息周期正在尾聲的信心。

美國上周初領失業金人數報 23.9 萬人，高於市場預期的 23.5 萬人，創 3 周以來首次上升，吃緊的就業市場出現鬆動；上周續領失業金人數報 181 萬人，仍徘徊在 17 個月的高點附近。

另外，美國 3 月 PPI 年增 2.7%，低於市場預期的 3% 與修正後前值 4.9%，為連續第九個月放緩；3 月 PPI 月增率報 - 0.5%，低於市場預期的 0% 和前值 0%，連續兩個月放緩。

在此之前，美國昨日公布的消費者物價指數（CPI）報告顯示，整體通膨增速下滑，但核心物價略有上升。另外上周的非農就業報告顯示，美國 3 月就業人數穩步成長，失業率再次降至接近紀錄新低。這些數據讓交換交易市場傾向 Fed 在 5 月升息 1 碼（25 個基點），不過交易員進一步押注 Fed 將在年底前已高於本周稍早的速度降息。

Fed 昨日公布的 3 月會議記錄顯示，在一連串銀行倒閉擾亂金融市場後，決策者降低今年升息的預期，並強調他們對信貸危機進一步放緩的可能性保持警惕。官員預測，鑑於他們對最近銀行業發展的潛在經濟影響評估，今年晚些時候美國經濟可能步入「輕微衰退」。

截至台北時間周四（13 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.62%，至每股 162.72 美元

外媒報導指出，蘋果公司大幅增加在印度的 iPhone 產量，占其 iPhone 總產量的近 7%，遠高於 2021 年的 1%。透過富士康 (2317-TW)、和碩(4938-TW) 等合作夥伴的擴產，蘋果上個會計年度在印度組裝價值逾 70 億美元的 iPhone。

據了解，在截至今年 3 月的過去 12 個月內，蘋果從印度出口價值 50 億美元的 iPhone，幾乎是前一會計年度的四倍。蘋果可能會嘗試在印度和中國同時生產下一代 iPhone，時間是今年秋季的某個時候。倘若如此，這將是新款 iPhone 首次同時在這兩個國家組裝。

達美航空 (DAL-US) 早盤上漲 0.11%，至每股 33.78 美元

達美航空美股盤前公布上季財報，營收報 118.4 億美元，低於市場預期的 119.9 億美元，經調整後每股獲利報 0.25 美元，也不及市場預期的 0.29 美元。達美航空預估第二季經調整後每股獲利介在 2-2.25 美元，高於市場預期的 1.61 美元。展望全年，達美航空預估全年經調整後每股獲利報 5-6 美元，市場預期為 5.37 美元。

默沙東 (MRK-US) 早盤上漲 0.48%，至每股 114.30 美元

製藥巨擘默沙東（Merck）盤前股價上漲 1%，此前花旗將其股價評等從「中性」（neutral）上調至「買入」（Buy），認為該公司藥物儲備被低估，同時將目標價上調至每股 130 美元，較周三收盤價高出 14%。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23.9 萬人，預期 23.2 萬人，前值 22.8 萬人

美國上周續領失業金人數報 181 萬人，預期 181.4 萬人，前值 182.3 萬人

美國 3 月 PPI 年增率報 2.7%，預期 3.0%，修正後前值 4.9%

美國 3 月 PPI 月增率報 - 0.5%，預期 0.1%，修正後前值 0%

美國 3 月核心 PPI 年增率報 3.4%，預期 3.4%，修正後前值 4.8%

美國 3 月核心 PPI 月增率報 - 0.1%，預期 0.3%，修正後前值 0.2%

華爾街分析：

Abrdn 投資總監 James Athey 表示，經濟數據中沒有明顯的壞消息，而且 Fed 會議記錄暗示，與前幾個月相比，Fed 的立場偏鴿派，這令股市感到欣慰。

Syz Group 投資長 Charles-Henry Monchau 表示，Fed 會議記錄中談到經濟衰退，不過是「溫和的衰退」，因此到目前為止，矽谷銀行（SVB）倒閉的影響還不至於對經濟造成太嚴重影響。