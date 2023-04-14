亞馬遜加入生成式AI競賽 瞄準雲端客戶

亞馬遜旗下雲端運算部門 AWS 周四（13 日）發布自家的兩種大型語言模型，一種用於生成文本，另一種可以幫助推動網路搜尋個性化等。不過，亞馬遜的新品發布並沒有包含 Google 或微軟的那種聊天機器人。

亞馬遜表示，其名為「Titan」的大型語言模型接受了大量文本的訓練，以總結內容、撰寫部落格文章草稿或參與開放式問答環節。除了 Titan 之外，AWS 還在其新推出的人工智慧（AI）平台 BedRock 上為用戶提供來自新創公司 AI21 和 Google 支援的 Anthropic 的語言模型。

亞馬遜此舉正值 AI 新創公司 OpenAI 推出 GPT-4 之際。一個月前，OpenAI 發布了為聊天機器人 ChatGPT 提供動力的最新版大型語言模型 GPT-4。而作為亞馬遜雲端業務的最大競爭對手，微軟對 OpenAI 投資了數十億美元，並透過其 Azure 雲服務為 OpenAI 提供運算能力。

不過，微軟當前在 AI 領域似乎遭遇一些困境，除各國監管機構表示將對 AI 技術加強監管之外，整合 ChatGPT 技術的微軟必應搜尋引擎在測試過程中出現一系列問題，如資訊不準確等。亞馬遜雲業務副總裁 Bratin Saha 在周四表示，亞馬遜特別關心準確性問題，將確保 Titan 模型給出高品質的回應。

亞馬遜還格外強調注重保護用戶隱私。該公司說，客戶將可以使用自己的資料定制 Titan 模型，但這些資料永遠不會被亞馬遜用來訓練 Titan 模型，此舉旨在確保包括競爭對手在內的其他客戶不會從這些資料中受惠。

亞馬遜並未透露 BedRock 服務的費用，因為目前尚處於「有限的」試用階段。但亞馬遜表示，AWS 使用的自研晶片，包括 Inferentia2 和 Trainium，可以説明客戶在進行自己的機器學習工作時保持低成本。

亞馬遜一名發言人表示，客戶現可以將自己添加到等待名單中。相比之下，微軟和 OpenAI 已經宣布使用 GPT-4 的價格，費用為每 1,000 個 Token （一個 Token 相當於四個英文字元）為幾美分。同樣，Google 也尚未公布其 Palm Language 模式的費用。

亞馬遜在 AI 方面的研發已經進行 20 多年，旗下 AWS 雲服務已經積累了超過 10 萬名 AI 客戶。亞馬遜也一直在使用經過微調的 Titan 版本，透過其主頁提供搜索服務。

周四稍早些時候，亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）在其 2022 年度股東信中表示，亞馬遜正大力投資大型語言模型（LLM）和生成式 AI。

AWS 資料庫、機器學習和分析副總裁 Swami Sivasubramanian 表示，亞馬遜長期以來一直致力於大型語言模型。它們已經被用來幫助消費者在亞馬遜的零售網站上尋找產品，並為 Alexa 語音助手等應用程式提供動力。他說：「亞馬遜在這個領域的投資已經有一段時間了。」



截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤中股價上漲 3.52%，每股暫報 101.28 美元。