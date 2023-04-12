紐約Fed總裁：今年再升息一次後暫停合理 若通膨下降則需降息

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）周二（11 日）表示，Fed 決策者在降低通膨方面仍有更多工作要做，儘管銀行業動盪帶來不確定性，但不會改變方針。

威廉斯表示，Fed 決策者在 3 月的經濟展望中說，今年將再升息一次，然後暫停升息，這是一個「合理的起點」──儘管調整利率的路徑取決於即將公布的經濟數據。不過他表示，如果通膨下降，Fed 將需要降低利率。

威廉斯認為，通膨正在下降，但仍遠高於 Fed 的 2% 目標，另外一項關鍵的基本價格指標最近幾乎沒有變化。他說：「我們看到通膨放緩的跡象，但仍居高不下，而且部分核心服務通膨（不包括住房）尚未出現變化，因此要讓通膨率回到 2%，工作仍有些困難。」

在談到最近銀行業危機時，他表示該事件對美國經濟的影響尚不確定。

上個月的預測顯示，根據 Fed 官員的預測中值，18 為 Fed 高級官員預估到年底利率將達到 5.1%。這意味著 Fed 可能再升息 1 碼（25 個基點），投資人押注 Fed 會在 5 月初的貨幣政策會議上再次升息，並將在今年年底開始降息，然而 Fed 否認今年年內降息的可能性。

威廉斯表示，市場預期反應對經濟衰退以及通膨大幅放緩的預測。他認為，Fed 官員已將利率上調至「有點限制性」的水準，現在必須確定將利率提高到足夠限制的水準還需多長時間。

威廉斯認為利率將受到數據和經濟前景影響，此外 Fed 的資產負債表縮減計畫（量化緊縮）也進展非常順利，短期內不需要調整。