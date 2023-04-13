亞馬遜2022年並未配發新股給CEO賈西

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (13 日) 在證券備案文件中表示，該公司在 2022 年並未向其 CEO 賈西 (Andy Jassy) 授予任何新股票，從而縮小了該線上零售商的最高主管與普通員工之間的薪酬差距。

在此同時，文件顯示，該公司以 2022 年股價計算，向最近晉升的電子商務和雲端業務 CEO 每人提供超過 4000 萬美元的獎勵。賈西依此條款也獲得類似數額。

幾個月來，亞馬遜一直在努力應對促使其客戶收緊預算的通膨和經濟衰退擔憂。為了削減成本，該公司將裁員 27000 人並削減部分股票獎勵。

2022 年其全球員工薪資中位數與賈西的薪酬比率為 1 比 38，即約 34000 美元，而 CEO 的薪酬和福利價值為 130 萬美元。前一年，這個比例為 1 比 6474，代表賈西需要 10 年才能完全獲得配股。

長期以來，工會成員和美國政界人士一直批評 CEO 相對於員工的過高薪酬，包括在亞馬遜，其 150 萬員工中的大多數在倉庫及相關工作。亞馬遜表示，美國的全職薪酬中位數為 41762 美元。

該公司在文件中表示，賈西的 2021 年獎勵最初價值 2.14 億美元，「代表他未來幾年的大部分薪酬」，這也是它無意在 2023 年或去年配發更多股票的原因。

由於亞馬遜股價大跌，賈西的獎勵連同較早的配股在 2022 年損失近 1.48 億美元的價值。即使如此，他還是依去年發放的贈款中拿回 3190 萬美元。