盤中速報 - 華城(1519)急拉2.84%報98.1元，成交5,544張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.84%，13日09:06報98.1元，成交5,544張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華城(1519-TW)近5日股價上漲39.68%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲6.69%。台灣加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6,731 張
- 外資買賣超：+4,970 張
- 投信買賣超：+1,221 張
- 自營商買賣超：+540 張
- 融資增減：+545 張
- 融券增減：-683 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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