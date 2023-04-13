盤中速報 - 華城(1519)急拉2.84%報98.1元，成交5,544張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.84%，13日09:06報98.1元，成交5,544張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華城(1519-TW)近5日股價上漲39.68%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲6.69%。台灣加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+6,731 張
  • 外資買賣超：+4,970 張
  • 投信買賣超：+1,221 張
  • 自營商買賣超：+540 張
  • 融資增減：+545 張
  • 融券增減：-683 張

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