〈台股盤中〉權王台積電壓盤 記憶體、電機苦撐力拚站穩15900點關卡

美股疲軟、台積電 (2330-TW) 翻黑拖累，台股今 (12) 日呈現狹幅震盪，盤中雖有記憶體、觀光、電機等拉抬，但不敵台積電、鴻海 (2317-TW) 等權值股壓盤，大盤持續在平盤下、15880 點附近整理，力拚站穩 15900 點整數關卡。

美國 CPI 數據出爐前市場持續陷入觀望，美股四大指數震盪整理；台股今天在權王台積電走跌影響下，大盤指數在開盤小漲後拉回整理，高點站上 15939 點後再度下挫、失守 15900 點關卡。

觀察今天盤面走勢，資金主要流向櫃買中小型股，以類股族群來說，電子股的成交比重低於 6 成，資金轉進記憶體、電機、觀光等族群找標的，在缺乏權值股支撐下，指數在平盤下游移。

電機族群中，亞力 (1514-TW)、華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW)、樂事綠能 (1529-TW) 等盤中先後攻上漲停關門，中興電 (1513-TW)、寶一 (8222-TW)、駐龍 (4572-TW)、中宇 (1535-TW) 等盤中也有 6% 以上漲幅。

記憶體族群中南亞科 (2408-TW)、威剛 (3260-TW)、宜鼎 (5289-TW)、商丞 (8277-TW) 等也是買盤敲進標的，在盤勢翻弱氛圍下相對有表現空間。

觀光族群中包括美食 - KY(2723-TW) 盤中有將近 4% 的漲幅，國賓 (2704-TW)、八方雲集 (2753-TW)、雲品 (2748-TW)、柏文 (8462-TW) 盤中分別有 1% 以上的漲幅.

生技股中晉弘 (6796-TW)、南光 (1752-TW)、葡萄王 (1707-TW) 盤中強漲逾 3%，視陽 (6782-TW)、美時 (1795-TW)、和康生 (1783-TW)、杏輝 (1734-TW)、麗豐 - KY(4137-TW)、中化生 (1762-TW)、科妍 (1786-TW) 等盤中也有 2% 以上漲幅。