〈台股盤後〉電子休兵傳產股挺身而出 震盪小漲19點

台股今 (12) 日走勢震盪，電子權值股表現疲弱，盤面靠重電、航運及軍工股扮演撐盤要角，指數在 15900 點附近震盪，午盤後翻紅急拉，終場上漲 19.09 點，收在 15932.97 點，寫近 10 個月收盤新高，成交值則為 2289.65 億元。

電子權值股表現弱勢，台積電 (2330-TW) 持續疲弱、下跌 0.76%，收 520 元，鴻海 (2317-TW) 跌幅達 0.96%，收 102.5 元，聯發科 (2454-TW) 為三雄中唯一收紅者，小漲 0.26%，收 758 元。國巨 (2327-TW)、研華(2395-TW) 漲幅超過 2%，華碩 (2357-TW)、南亞科(2408-TW) 表現也不俗。

重電族群氣勢如虹，亞力 (1514-TW)、華城(1519-TW)、士電(1503-TW) 狂飆漲停，中興電 (1513-TW) 也再飆漲超過 6%。

航運族群表現同樣強勢，漢翔 (2634-TW)、龍德造船(6753-TW) 擁軍工概念股題材，股價強攻漲停，台船 (2208-TW)、長榮航太(2645-TW)、亞航(2630-TW) 漲幅也超過 3%。

分析師指出，美國今晚將公布 3 月消費者物價指數 (CPI)，攸關 5 月聯準會升息幅度，因此市場觀望氛圍較濃，不過，美國經濟數據顯示未來聯準會可望停止升息，有利指數放量飛越萬六關卡，中小股會先向上突破，可尋找 3 月業績佳的個股佈局。

