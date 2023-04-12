台積電續疲、傳產撐盤 台股小漲19點收15932點 創近10個月新高

市場靜待美國最新通膨數據出爐，台股多頭今 (12) 日陷入觀望，權王台積電走疲，電子權值股漲跌互見，資金流向航運、軍工概念、重電設備及生技股，帶動加權指數翻紅，終場小漲 19.09 點或 0.12%，收在 15932.97 點，創近 10 個月以來的收盤新高，成交值 2289.65 億元。

櫃買指數逆勢走揚，上漲 0.9 點或 0.42%，收在 216.61 點，為逾 1 年來新高，成交值放大至 863.55 億元。上市櫃成交值合計 3153.2 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天股價仍在盤下震盪，終場收在 520 元，聯電 (2303-TW) 止跌回升漲近 1%，聯發科 (2454-TW) 午盤逆勢翻紅，此外，國巨 (2327-TW)、華碩 (2357-TW)、研華 (2395-TW)、南亞科 (2408-TW) 均獲得資金點火，股價上漲 1-3%。

高價股今天漲跌互見，股王信驊 (5274-TW) 回檔下挫超過 3%，收 2835 元，譜瑞 -KY(4966-TW)、祥碩 (5269-TW)、保瑞 (6472-TW) 賣壓也偏重，不過，亞德客 - KY(1590-TW) 持續獲多頭青睞，股價漲近 3%，旭隼 (6409-TW)、嘉澤 (3533-TW)、富邦媒 (8454-TW) 上漲 1-2%。

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 本周五 (14 日) 舉行法說，散裝龍頭慧洋 - KY(2637-TW) 搶先表態，樂觀看待下半年景氣，吸引資金回流航運股，貨櫃三雄全面走揚，長榮、陽明 (2609-TW) 均上漲逾 1%。

值得注意的是，漢翔 (2634-TW) 拿下 GE 發動機製造 10 年長約，金額超過 350 億元，今天成為買盤追捧焦點，股價直奔漲停 48.15 元，同為軍工概念股的龍德造船 (6753-TW) 也亮燈漲停，達 136 元，長榮航太 (2645-TW)、台船(2208-TW) 股價同步走堅。

重電設備三雄 3 月營收皆繳出亮眼成績單，華城 (1519-TW) 再度噴出漲停，達 96.8 元，直逼百元大關，士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW) 同登漲停，中興電 (1513-TW)、中電 (1611-TW)、盛達 (3027-TW) 等智慧電網概念股也都漲勢剽悍。

OTC 指數持續往上衝，其中生技股表現凌厲，中裕 (4147-TW)、達爾膚 (6523-TW)、強生 (4747-TW)、聯合 (4129-TW) 4 檔皆亮燈漲停，上市生技股視陽 (6782-TW)、南光 (1752-TW)、承業醫 (4164-TW) 等漲勢也相當強勁。