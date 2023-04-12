盤中速報 - 晶豪科(3006)急拉2.01%報96.5元，成交37,888張

晶豪科(3006-TW)近5分K漲速2.01%，12日13:22報96.5元，成交37,888張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶豪科(3006-TW)近5日股價上漲8.52%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.27%。台灣加權指數上漲0.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,036 張
- 外資買賣超：+1,738 張
- 投信買賣超：+671 張
- 自營商買賣超：+1,627 張
- 融資增減：+1,608 張
- 融券增減：+1,171 張
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AI優化後報酬率
+21.33%
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原投組報酬率
+11.73%
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投組標的成分
40%
1513
20%
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3006
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