盤中速報 - 晶豪科(3006)急拉2.01%報96.5元，成交37,888張

晶豪科(3006-TW)近5分K漲速2.01%，12日13:22報96.5元，成交37,888張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晶豪科(3006-TW)近5日股價上漲8.52%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.27%。台灣加權指數上漲0.29%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,036 張
  • 外資買賣超：+1,738 張
  • 投信買賣超：+671 張
  • 自營商買賣超：+1,627 張
  • 融資增減：+1,608 張
  • 融券增減：+1,171 張

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    4961

  • 10%

    晶豪科

    3006

  • 10%

    摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

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