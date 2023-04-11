交易員押注Fed下月升息1碼機率超過80%

在上周五 (7 日) 公布強勁的美國非農報告後，對聯準會 (Fed) 下月升息的預期進一步升溫，如今交易員認為聯準會下月升息 1 碼的機率已超過 80%。

與 Fed 會期掛鉤的利率交換合約定價顯示，央行在 5 月 3 日將政策利率調升至 5%-5.25% 的機率超過 80%，且 5 月互換合約的利率已上升至略高於 5.03%，較上次升息以來的有效政策利率高出 20 個基點。

巴克萊銀行利率策略師 Anshul Pradhan 上周五發布報告表示，明年的政策利率前景分布幾乎都要全數提高，市場應將「通膨意外上行可能性更高」以及「大幅降息可能性更低」的狀況納入定價。

彭博調查的經濟學家預估中位數顯示，定於周三 (12 日) 出爐的 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率將從前一月的 6% 放緩至 5.1%，但不含食品和能源價格的核心 CPI，預估將從前一月的 5.5% 略微升至 5.6%。

儘管如此，交換合約仍預期 Fed 將在年底前降息，12 月的合約利率約為 4.4%，意味著利率將從 5 月的預期高峰至少下滑 50 個基點。

另一方面，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一 (10 日) 出席紐約大學一場活動時，反駁對於銀行業壓力是由 Fed 激進升息所造成的說法。

他認為，Fed 的升息步調並非 3 月兩家銀行倒閉的背後原因，這兩家銀行存在個別問題，不太可能反映整個金融體系的廣泛趨勢。

威廉斯還說，從歷史經驗來看，當銀行體系出現壓力，銀行可能會收緊信貸，進而影響消費支出和就業，但現在還沒有看到任何信貸緊縮的明確跡象，也不了解一旦發生這種情況，影響會有多大。