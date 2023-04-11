〈美股早盤〉投資人靜待通膨數據出爐 主要指數漲跌不一

投資人密切關注即將公布的重磅通膨數據和銀行業財報，這些數據可能證實人們對金融體系健康狀況的擔憂，以及一窺聯準會（Fed）下一步政策動向，美股主要指數周二（11 日）開盤漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數漲近 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.2%。

今年美股上漲希望正逐漸破滅，避險基金和其他投機者累積自 2011 年 11 月美國主權信用評等被嚇條以來最深的空頭部位。另外備受矚目的通膨數據將於周三（12 日）公布，各家銀行也將在周五（14 日）開始公布財報，而這可能是自新冠疫情以來最糟糕的財報季。

美國聯準會（Fed）似乎將繼續升息，儘管近期銀行業面臨壓力、就業市場的彈性和國際油價上漲可能會對決策者穩定物價的任務造成影響。

市場預期 Fed 將在 5 月的會議上升息 1 碼（25 個基點）以對抗通膨，此前非農就業報告顯示勞動力市場穩步成長、失業率下滑，而且即將公布的通膨報告可能凸顯物價仍然頑強。

目前看來 Fed 要在下月停止升息的可能性越來越渺茫，不過 5 月之後，市場定價反映出貨幣政策將轉向寬鬆，主因是矽谷銀行破產後金融環境收緊，可能替這種局面鋪平道路。投資人預估利率將在 5% 以下觸頂，Fed 在年底前可能降息約 2 碼（50 個基點）。

紐約聯準銀行總裁威廉斯昨否認 Fed 激進升息加劇近期金融產業壓力這一悲觀說法，他表示兩家破產的美國銀行在 3 月的流動性問題背後，升息並不是真正的原因。另外他也預估，今年通膨率將回落至 3.75% 左右，到 2025 年可能實現 2% 的通膨目標，不過通膨預期還存在很多不確定性。

截至台北時間周二（11 日）21 時許：

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 1.51%，至每股 100.63 美元

亞馬遜替 UPS 商店的一些退貨設置新的費用，以補償退貨成本。如果全食超市、柯爾超市或亞馬遜生鮮店的退貨地點離 UPS 門市的退貨地點更近或一樣遠，亞馬遜就會收取費用。這項收費只在阻止客戶在有很多其他選擇的情況下使用 UPS，可能是為了降低退貨成本。

莫德納 (MRNA-US) 早盤下跌 4.43%，至每股 153.06 美元

美國製藥公司莫德納 (Moderna Inc) 周二表示，預計 2027 年其呼吸道疫苗的銷售額將在 80 億至 150 億美元之間。該公司在周二的年度疫苗會議之前表示，預計將在未來幾年推出 6 種主要疫苗。莫德納正在測試針對呼吸道合胞病毒 (RSV)、流感疫苗和處於後期研究階段的下一代新冠病毒疫苗。

Rivian(RIVN-US) 早盤上漲 0.91%，至每股 14.95 美元

美國電動車新創公司 Rivian 將召回 5,030 輛 R1S 電動 SUV，因為這些車輛的倒車燈不符合標準，從某些角度來看可能看不見，因此無法符合法律規定的能見度要求，進而可能增加車禍風險。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

ING Bank 策略師 Chris Turner 表示，交易環境仍非常棘手，資深市場評論人士拒絕將上月的美國銀行業危機視為一次性事件，他們反而將銀行倒閉視為全球金融體系即將面臨壓力的前兆。

瑞穗國際策略師 Evelyne Gomez-Liechti 等人在報告中寫道，儘管銀行業面臨壓力，但 Fed 仍堅持對抗通膨立場，轉而使用流動性工具來解決資金緊張問題，並保持其貨幣政策工具箱的完整性。