紐約Fed調查：短期通膨預期攀升 獲得貸款困難程度史上最大

紐約聯邦準備銀行周一（10 日）公布的 3 月調查結果顯示，受訪者對一年後通膨的預期增加 0.5 個百點，達到 4.75% 的年增幅度，這是自去年 10 月以來，短期通膨預期的首次攀升；有 58.2% 的受訪者認為，現在獲得貸款的難度比前一年更大，該數據是自 2013 年 6 月開始發布以來的新高。

報告顯示，受訪者對一年後的通膨預期為現去 1 年 10 月以來首次成長，這與聯準會（Fed）官員的說法背道而馳，他們預估隨著一系列升息措施通膨將消退。

在最近的經濟預測中，決策者表示，他們預估 2024 年包括食品和能源價格在內的通膨率將下降至 2.5%，但受訪者預估明年汽油價格將成長 4.6%，略低於 2 月的預期、食品價格將上漲 5.9%，較上個月下滑 1.4 個百分點。

值得注意的是，4.75% 的通膨年增幅雖低於 2022 年同期的 6.6%，但仍遠高於 Fed 設定的 2% 目標。另外受訪者對三年和五年的通膨預期幾乎沒有變化，分別為 2.8% 和 2.5%。

紐約 Fed 調查顯示，短期通膨預期再次抬頭。圖：ZeroHedge

按年齡來看，60 歲以上的受訪者對 Fed 控制通膨的前景最悲觀。

圖：ZeroHedge

另外有 58.2% 受訪者認為，現在獲得貸款的難度比一年前更大，這是該數據自 2013 年 6 月開始發布以來的新高。預估從現在起一年後獲得貸款更加困難的受訪者增加至近 53%，高於 2 月的 48.8%。

近六成的受訪者認為，獲得貸款的難度比一年前更大。(圖：ZeroHedge)

此外，預估未來 3 個月無法償還最低債務的受訪者比例上升 0.3 個百分點，達到 10.9%。調查還顯示，人們對美國股票的樂觀程度有所降低，只有 35% 的人預估一年後股票會上漲，月減幅達 1.4 個百分點。