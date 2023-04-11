貝萊德：隨著美國經濟放緩 Fed可能不需要在5月升息

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示，隨著銀行業的衝擊以及近期一系列數據表明美國經濟正在放緩，通膨接下來應該將會趨緩，美聯準會 (Fed) 可能不需要進一步提高利率來對抗通膨。

美國勞工部上周公布 3 月非農就業數據顯示，美國經濟在此期間增加了 23.6 萬個就業崗位。這個數字符合預期，但低於 2 月的 32.6 萬名新員工，顯示就業成長放緩，且薪資成長創下近 2 年新低。

Rieder 表示，美國薪資增長和就業增長都已放緩至低於 3 個月、6 個月和 12 個月的移動平均水準。 此外，勞工部先前公布 2 月職位空缺創新低，加上個月美國 2 家銀行倒閉後爆發銀行業危機，都描繪了經濟正在放緩的景象。

Rieder 預估，Fed 在 5 月的利率決議會議上可能再度升息，但隨後便將停止升息，甚至有可能 5 月就不再升息。他也預期通膨將會開始緩和，市場可以期待 Fed 從現在開始更加逐步寬鬆。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 先前表示，確切地說，聯邦資金利率需要從現在上升多少，以及政策需要保持限制多久，將取決於通膨和通膨預期下降的程度，而這將取決於需求放緩的程度、供應鏈挑戰得到解決，以及價格壓力正在緩解。

整體而言，人們對升息持續時間的預期正在降低。對指標性的美國聯準會，市場預計，在 5 月 3 日升息 25 基點之後，將是一段期間按兵不動的觀察期，然後將啟動降息。

芝商所 FedWatch 工具最新數據顯示，聯準會 5 月升息 25 基點的機率約為 65.4%，互換協議顯示聯準會在 5 月份的下次 FOMC 會議上再次升息 25 基點的可能性約為 75%。彭博經濟學家預計，2023 年底的基準利率為 5.25%，而到 2024 年底基準利率為 4.25%。