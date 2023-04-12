〈美股盤後〉美CPI揭曉前夕 市場觀望氣氛濃 標普近乎持平

消費物價指數 (CPI) 即將公布，這可能影響聯準會未來升息路徑，市場情緒仍保持謹慎，觀望氣氛濃厚，美股週二 (11 日) 狹幅震盪，對聯準會利率政策較為敏感的 2 年期公債殖利率上升至 4.03%。

財報季開跑前由銀行股領漲，能源股隨油價走高，比特幣 10 個月來首次突破 3 萬美元，區塊鏈概念股也受惠升起，但人工智慧 (AI) 概念股低迷不振，美股道瓊收漲近 100 點，標普基本持平，那指和費半跌皆超 0.4%。

政經方面，拜登政府開始研究是否有必要對 ChatGPT 這類人工智慧 (AI) 工具進行審查，同時中國計劃對生成式 AI 服務進行安全審查後，才能獲准經營，利空消息拖累微軟、百度和阿里巴巴 ADR 股價走勢。

國際貨幣基金 (IMF) 發布《世界經濟展望》預測，今年全球實際國內生產毛額 (GDP) 增長 2.8%，而 1 月預測為 2.9%，預料明年全球經濟增長 3%，而 1 月的預測為 3.1%。

美國財政部長葉倫週二表示，鑑於俄烏戰爭持續和銀行壓力，她對全球經濟面臨的下行風險保持警惕，但總體前景光明，強調目前全球經濟形勢優於半年前，反駁國際貨幣基金關於嚴重金融緊張局勢帶來更大風險的警告。

聯準會升息與否，官員意見分歧，紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 週二表示，聯準會預計今年再升息一次，然後維持利率不變，這是一個「合理的起點」，目前他支持在 5 月再度升息或可能等到夏季，具體將取決於數據。

然而，今年 FOMC 票委、芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 指出，鑑於矽谷銀行倒閉對美國金融體系帶來的壓力，美國央行需要對進一步升息保持謹慎。

中國商務部長王文濤週二與英特爾總裁季辛格 (Pat Gelsinger) 會面，雙方針對兩國經貿關係、維護全球半導體產業鏈安全穩定、英特爾在中國發展等議題進行交流。

美股週二 (11 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 個板塊收紅，以周期性板塊能源 (+0.9%)、金融 (+0.9%)、材料 (+0.7%) 和工業 (+0.6%) 板塊領漲。資訊科技 (-1.0%)、通訊服務 (-0.4%) 和非必需消費品板塊收黑墊底。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王盡墨。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.20%；Meta (META-US) 跌 0.42%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.76%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.02%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.27%。

道瓊成分股漲多跌少。思科 (CSCO-US) 下跌 1.38%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.36%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.52%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.35%；3M (MMM-US) 上漲 1.75%。

費半成分股逾半挫低。美光 (MU-US) 上漲 0.47%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.49%；AMD (AMD-US) 下跌 1.52%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.10%；德儀 (TXN-US) 漲 0.25%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.58%。

台股 ADR 波動不大。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.25%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.02%。

企業新聞

高塔半導體 (TSEM-US) 揚升 3.70% 至每股 43.47 美元。英特爾 (INTC-US) 走低 0.52% 至每股 32.35 美元。目前不清楚訪中的季辛格是否會與中國國家市場監督管理總局 (SAMR) 官員會面，但市場押注中國放行英特爾收購高塔半導體的機率可能提高。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.76% 至每股 160.80 美元。蘋果即將在 9 月推出 iPhone 15 旗艦新機，外傳將出現五大升級，包括添加酒紅新色、圓邊鈦合金外殼設計、USB Type-C、相機變焦能力增強，以及側邊按鈕調整。

特斯拉 (TSLA-US) 走強 1.24% 至每股 186.79 美元。未來基金的聯合創始人兼特斯拉股東 Gary Black 表示：「由於第一季 Model S 和 Model X 的交車疲軟，可預料到這兩款車型的價格會下調，但我沒料到 Model Y 也會降價，這是特斯拉暢銷車型，價格下調可能使特斯拉每年損失約 7 億美元獲利。」

波音 (BA-US) 收紅 0.73% 至每股 212.32 美元。波音公布第一季飛機交付量年增 27% 至 130 架，超過對手空中巴士的 127 架。

台積電 ADR (TSM-US) 升 0.25% 至每股 89.24 美元。股神巴菲特去年持有台積電股權僅一季就大幅賣出，引發外界關注，巴菲特首度向日媒透露，地緣政治緊張局勢是賣出台積電的考慮因素之一。

經濟數據

美國 3 月 NFIB 企業信心指數報 90.1，預期 89.8，前值 90.9。

華爾街分析

Stifel 發布報告指出：「繼 3 月非農就業報告略顯強勁後，市場正焦急地等待週三的通膨數據，將其作為 5 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議前最後一個關鍵指標。」

美銀財富管理公司的 William Northey 說：「本週公布的數據很重要，因為這將是為 5 月 3 日聯準會會議參考的最後一批數據，我認為，聯準會肯定會評估這批數據，了解他們在抗通膨之戰所處的位置。」

隨著第一季財報季到來，科技股從糟糕的 2022 年突然好轉，一些分析師持續認為科技股有上行空間。

摩根大通全球和歐股策略主管 Mislav Matejka 堅信：「預測今年科技股表現將優於去年，但與此同時，我們認為最近的科技股看起來買超，接近歷史高位，RSI (相對強弱指數) 處於高位，問題依舊是科技股是否會持續推動大盤走高。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主