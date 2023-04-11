〈紐約匯市〉Fed升息預期推高美元 日銀新總裁發言後 日元走貶

美元指數周一 (10 日) 走強，因最新非農報告幫助提振對聯準會 (Fed)5 月升息的預期，日元則在新任日本銀行(央行) 總裁植田和男暗示不急於撤回大規模寬鬆政策後走軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.45%，至 102.55，為 4 月 3 日以來最高。

美國 3 月非農新增就業人數達 23.6 萬，失業率降至 3.5%，表明勞動力市場仍具彈性，為聯準會下月再次升息鋪路。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，市場情緒將在下月回到偏好 Fed 升息的方向，並指出美元的動能指標已過度吃緊，短期內這可能有利於美元走強。

即將在周三出爐的美國消費者物價指數 (CPI) 將是本周的主要焦點，市場預期 3 月整體 CPI 將上升 0.3%，核心 CPI 估升 0.4%。

除了通膨以外，3 月中旬爆發一系列銀行倒閉事件後，交易員也密切關注銀行的貸款數據。

Fed 上周指出，截至 3 月 29 日當周，商業銀行的商業和工業貸款從前一周的 2.824 兆美元下滑至 2.756 兆美元，不過，商業銀行存款在接近 3 月底時，出現約一個月來首度成長，顯示提款壓力正在緩解。

Chandler 說：「從聯準會的角度來看，我們知道物價壓力仍高，勞動力市場依然強勁，這些都沒有改變，改變的是銀行的行為。」

聯邦資金期貨交易員現在預估，Fed 在下月 2 日至 3 日會議上升息 1 碼的機率約為 74%。

在日銀總裁植田和男表態維持超寬鬆貨幣政策仍屬「適當」後，美元兌日元盤中一度觸及 3 月 15 日以來最高的 133.87 日元，截稿前漲逾 1%，報 133.56 日元。

美元走強之際，其他主要貨幣多半走低，歐元跌約 0.4% 至 1.086 美元，英鎊貶 0.3% 至 1.2380 美元。

中國周六 (8 日) 起展開對台灣的環台軍演後，澳幣和紐元雙雙下跌，澳幣貶近 0.5% 至 0.6638 美元，紐元貶近 0.6% 至 0.6216 美元。中國是澳洲的重要貿易夥伴。

加密貨幣方面，比特幣周一上漲 3.5% 至 29,265.8 美元，一度觸及 2022 年 6 月以來最高。有分析師認為，部分投資人開始把比特幣視為銀行業動盪和經濟衰退下的避風港，而非投機資產。

截至台灣時間周二 (11 日) 約 6:00 價格: