在通膨數據發布前 投資人先評估Fed官員評論 美債殖利率走跌

美國國債殖利率周二 (11 日) 下跌，投資人等待 Fed 官員的一系列評論，並關注本周公布的關鍵通膨數據。

美東時間上午 6:14，10 年期美國國債殖利率下跌 1.7 個基點至 3.398%。2 年期美國國債殖利率下跌 1.7 個基點至 3.991%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人為本周公布的最新通膨數據做好準備，包括周三 (12 日) 公布的消費者物價指數 (CPI) 和核心通膨數據以及周四 (13 日) 的生產者物價指數 (PPI) 報告。

該數據可能會為 Fed 下步政策舉措提供訊息，包括利率方面的決定。在 3 月的最後一次會議結束時，Fed 暗示可能會很快暫停升息，但任何此類決定都將取決於數據。

在此之前，投資人將評估一系列 Fed 官員的講話。芝加哥 Fed 分行行長古爾斯比、費城 Fed 行長哈克和明尼亞波利斯 Fed 行長什卡里將於周二發表講話。投資人將觀察他們的評論，以尋找有關 Fed 對通膨和貨幣政策預期的線索。

與此同時，美國各大銀行定於本周稍後發布財報。在上個月的動盪和對金融體系穩定性的擔憂之後，投資人將密切關注業績數字，以評估銀行業的狀況。