交易員評估Fed潛在升息可能 美債殖利率走升

美債殖利率走升。（圖：REUTERS/TPG）
美債殖利率走升。（圖：REUTERS/TPG）

交易員評估 Fed 未來升息前景，美國國債殖利率周二 (4 日) 小幅上漲。

美東時間清晨 6:08，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 2.6 個基點至 3.458%，而 30 年期美國國債殖利率上漲 1.5 個基點至 3.661%。殖利率與價格成反比。

投資人仍然關注貨幣政策的可能軌跡，因為 Fed 在對經濟成長持續擔憂的背景下，在過去一個月導致債市混亂的幾家銀行業倒閉之後，繼續以升息努力控制通膨。

Fed 定 5 月初召開會議，根據 CME Group 的 FedWatch 工具，交易員預計 Fed 下個月升息 25 個基點的可能性為 60%。

DataTrek Research 聯合創始人柯拉斯 (Nicholas Colas) 表示，可以肯定的是，「如果 4 月給美國銀行系統帶來更多問題，這種情況可能會迅速而溫和地改變。」「“如果沒有進一步的跡象顯示金融系統面臨壓力，而且銀行表示不會在第 1 季財報電話會議上削減貸款，那麼它也可能再次重回鷹派立場。」

華爾街也在評估油價飆升導致股市在新的月份剛開始的周一 (3 日) 走高。

在數據方面，JOLT 的 2 月職位空缺數據將於美東時間上午 10 點公布。

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