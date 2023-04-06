投資人評估經濟數據代表意義 美債殖利率漲跌互見

美國國債殖利率周四 (6 日) 漲跌互現，投資人評估了近期的勞動市場數據，以評估即將到來的經濟衰退的可能性。

美東時間早上 6:19，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 0.9 個基點至 3.299%。30 年期美國國債殖利率上漲 1.3 點至 3.57%。2 年期國債殖利率下跌 1.7 個基點至 3.746%。

殖利率與價格成反比。

周三 (5 日) 發布的 ADP 私人就業報告低於預期，代表 3 月招聘放緩，而 ISM 服務指數也顯示成長低於預期，加劇了人們對經濟衰退的擔憂，殖利率因而承壓。

未來的貨幣政策舉措仍是關注焦點。Fed 繼續應對通貨膨脹和最近幾周導致債市動盪的銀行業倒閉風潮。

根據 CME Group 的 FedWatch 工具，Fed 下次會議定於 5 月初舉行，市場對 Fed 是暫停升息還是進一步升息 25 個基點存在分歧。

上周初請失業金人數將於美東時間周四上午 8 點 30 分公布。投資人將密切關注周五 (7 日) 的非農就業報告，以尋找 Fed 收緊貨幣政策開始為經濟降溫的進一步跡象。

周四將拍賣 600 億美元的 4 周期國庫券和 500 億美元的 8 周期國庫券。