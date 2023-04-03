告別波動的第1季 美債殖利率第2季走高開出

隨著債市結束瘋狂的第 1 季，美國國債殖利率周一 (3 日) 走高。

美東時間清晨 5:57，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 3.8 個基點至 3.528%，而 30 年期美國國債殖利率上漲 2 個基點至 3.708%。2 年期國債殖利率上漲 4 個基點至 4.102%。殖利率與價格成反比。

由於矽谷銀行倒閉以及 Fed 繼續應對高通膨，投資人對貨幣政策方向的預期參差不齊，債券市場在第 1 季經歷混亂局面。

第 2 季的大部分焦點仍將集中在 Fed 可能的貨幣政策軌跡上。Fed 表示，在 3 月底升息 25 個基點後，升息可能接近尾聲。

總部位於紐約的 Treasury Partners 投資長 Richard Saperstein 表示：「投資人應該關注市場而不是 Fed，以尋找升息何時結束的線索。」

他說，「雖然 Fed 有可能再升息 25 個基點，但 2 年期國債殖利率已經低於聯邦基金利率；從歷史上看，這代表 Fed 接近升息周期尾聲，我們已接近聯邦基金利率的峰值。」

經濟數據方面，標普全球和 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 調查將於周一上午公布。

周一還將拍賣 570 億美元 13 周國庫券和 480 億美元 26 周國庫券。