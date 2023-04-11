銀行業危機衝擊 美大型銀行業上季財報恐面臨獲利衰減

近期銀行業危機衝擊市場對美國銀行業信心，同時經濟前景臨黯淡，分析師預期，美銀行業巨頭上季財報恐怕很糟糕，將遭遇獲利衰減困境。

Refinitiv 的分析數據顯示，美國六大銀行上季每股盈餘 (EPS) 預估將較去年同期下滑約 10%。 美銀行業財報將從 4 月 14 日開始起跑。

分析師表示，上個月矽谷銀行倒閉後，促使客戶將資金從小型銀行轉向大型銀行，使得大型銀行吸收大量低利存款，有助增加大型銀行的淨利息收入。

其中，美國最大的銀行摩根大通 (JPM-US) 有望因此受益，因該行的淨利差水準通常高於一些同行。Refinitiv 的數據顯示，摩根大通第一季的每股盈餘將增長 30%，主要得益於淨利息收入大增近 36%。

然而，在金融環境收緊和經濟放緩的情況下，銀行面臨放貸減少和呆帳虧損的風險，增加準備金以因應潛在損失的壓力加重，恐拖累獲利。

Wedbush Securities 銀行業分析師 David Chiaverini 在報告中表示：「我們預計銀行的財報季將充滿挑戰。」

另外，受投資銀行業務困境的影響，分析師預估知名投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 的每股盈餘可能下跌 20%。

根據 FactSet 訪調分析師的平均預測，美企第一季營業利益預估將下滑 6.8%，如果成真，代表企業獲利連兩季萎縮，而且是 2020 年第 3 季萎縮 30% 以來最差表現。去年第四季萎縮 4.6%。