投資人評估Fed升息 美債殖利率走升

交易員評估 Fed 升息的可能性，美國國債殖利率周三 (5 日) 上漲。

美東時間清晨 6:06，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 2.2 個基點至 3.359%。30 年期美國國債殖利率上漲 0.2 個基點至 3.596%。殖利率與價格成反比。

周三將拍賣 360 億美元的 17 周國庫券。

周二 (4 日) 公布的就業數據顯示，2 月職位空缺近 2 年來首次降至 1000 萬以下，給美國國債殖利率帶來壓力，因為投資人考慮這些訊息是否會阻止 Fed 進一步升息。

未來的貨幣政策舉措仍然是市場關注的焦點，Fed 繼續應對通貨膨脹和最近幾周導致債市動盪的銀行業倒閉的後果。

根據 CME Group 的 FedWatch 工具，Fed 下次會議定於 5 月初舉行，屆時政策利率可能會進一步調升 25 個基點。

克利夫蘭 Fed 行長梅斯特周二在紐約的演講中表示，Fed 需要升息以解決通貨膨脹問題。但她沒有提供更多細節。

她說：「確切地說，聯邦基金利率需要從現在上升多少，以及政策需要保持限制性多久，將取決於通貨膨脹率，而通膨預期正在下降。」她並補充說，這將「取決於需求會放緩多少，因供應鏈挑戰正在得到解決，物價壓力正在緩解」。

投資人也在關注訂周五 (7 日) 發布的非農就業數據。