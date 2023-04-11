Chipotle發布永續餐廳設計 在2030年前將溫排量減半

Chipotle發布永續餐廳設計。（圖：Chipotle）
Chipotle發布永續餐廳設計。（圖：Chipotle）

Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 周二 (11 日) 公布了一項全新的全電氣化餐廳設計，以幫助該公司實現 2030 年將溫室氣體排放量減半的目標。

這家墨西哥捲餅連鎖店的 100 多家新店明年起將採用全電動設備和一些新設計。Chipotle 已在維吉尼亞州的 Gloucester 和佛羅里達州的 Jacksonville 開設了帶有這些特色的分店。第三家餐廳將於今年夏天在科羅拉多州的 Castle Rock 開張。

除了用電代替燃氣外，新設計還包括仙人掌皮椅、用回收玉米殼製成的藝術品、食品和飲料的生物分解包裝、更小的烹飪動線、改良後的排氣罩和熱水器。若是條件許可，某些分店將安裝屋頂太陽能電池板和電動車充電站。

該公司表示，隨著在實施過程中了解更多資訊，它也將隨時對新設計進行調整。

Chipotle 並不是唯一一家希望其餐廳減少溫室氣體排放的連鎖餐廳。 沙拉連鎖店 Sweetgreen (SG-US) 去年開始重點介紹碳足跡較低的菜單選項。2021 年，麥當勞 (MCD-US) 在迪士尼世界開設了一家分店，現場生產的再生能源足以為餐廳供電。一年前，它的主要競爭對手 Restaurant Brands International (RBI-US) 旗下品牌漢堡王 (Burger King) 揭露一種採用太陽能電池板的新餐廳設計。

Chipotle 企業事務長史卡羅 (Laurie Schalow) 發表聲明表示：「憑藉我們在北美的積極發展目標，我們有責任減少餐廳對環境的影響。」

Chipotle 設定最終在北美開設 7000 家餐廳的長期目標。截至去年 12 月，它在全球擁有 3200 多家分店，其中大部分在美國。

該公司的目標是到 2030 年將溫室氣體排放量減半，其依據是 2019 年其供應鏈和餐廳的 140 萬噸二氧化碳當量基準。

Chipotle 的其他永續發展舉措包括制訂更多素食和素食菜單項目，將今年採購的當地農產品數量增加到 3640 萬磅，以及投資推動牛肉和奶製品生產減排的項目。

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