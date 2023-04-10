花旗：特斯拉降價是否衝擊獲利率 將是第1季財報焦點

花旗分析師麥可立 (Itay Michaeli) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 最近的降價行動，將讓市場更加關注這家電動車製造商第 1 季的毛利率，因為這將成為近期市場情緒的決定因素。

特斯拉將於下周一 (17 日) 公布第 1 季業績，市場目前普遍預計該公司營收為 234.6 億美元，每股獲利 0.86 美元。

麥可立在報告中表示，強於預期的結果將代表特斯拉的「成本優勢地位」和潛在的投入成本下降，但如果第 1 季的業績持平或低於預期，則意味著產能過剩或產品老化，這將使市場對特斯拉 2023 年的共識預期面臨風險。

他進一步補充指出，市場目前還不會出現後者的情況，「但在當前的宏觀背景下，第 1 季的風險回報並不那麼令人信服」。

特斯拉今年第三次調降美國市場的 Model S 和 Model X 的價格，試圖提振市場對其電動車日益低迷的需求。特斯拉 CEO 馬斯克曾多強調需要追求銷售數量而不是一味追逐獲利率。

美國市場降價後的旗艦款 Model S 轎車現在起價為 84990 美元，比上月降低了 5000 美元。Model X 起價則為 94990 美元，也下降了 5000 美元。Model 3 和 Model Y 也分別調降 1000 美元和 2000 美元。

花旗對特斯拉保持「中性」評級。此外，該行認為，特斯拉的降價對通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 的影響有限。

Wolfe Research 分析師拉奇 (Rod Lache) 表示，在宣布降價前，特斯拉證實，美國消費者在購買 Model 3/Y 系列的大部分車型時，仍有資格獲得 7500 美元的美國政府稅收抵免。他表示，雖然特斯拉降價可能會引發市場對汽車需求的質疑，但特斯拉「未來將大幅降低成本」。

他還表示，投資人對特斯拉能源部門的新投資可能被低估了。該行保持對特斯拉的「與大盤持平」評級，並表示，如果降價消息導致該股股價短期內出現負面反應也不足為奇。