特斯拉今年第三度在美國降價 以提振需求

美國電動汽車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 公司今年第三次下調其 Model S 和 X 在美國的售價，以提振市場需求。

特斯拉網站周四 (6 日) 顯示，本次降幅從 Model 3 性能版的 1.9% ，到 Model S 基本版的 5.6% 不等。

過去幾個月，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 多次表態要推升銷量，並強調價格的重要。他在公司 1 月份的財報電話會議上說：「價格真的很重要，我認為有很多人想買特斯拉汽車，但買不起。 因此，這些價格變化確實對普通消費者產生了影響。」

特斯拉第一季在全球交付了 422875 輛汽車，但其中只有 10695 輛是 S 和 X。

根據其網站，特斯拉對 Model S 的兩個版本都進行了降價，其中基本版降價 5.6% 至 84990 美元，而性能版 Model S Plaid 降價 4.5% 至 104990 美元。

此外，Model 3 性能車型和基本車型的價格均下調 1000 美元。基礎版 Model 3 降價 2.3% 至 41990 美元，高性能版降價 1.9% 至 52990 美元。

特斯拉還在美國市場增加了新版本的入門級 Model Y，配備 AWD 動力系統，售價 49990 美元。

這家美國汽車製造商今年早些時候在中國降價，也在這個全球最大的新能源汽車市場，引發了一場價格戰。 根據中國乘聯會周二公布的初步數據，3 月份特斯拉上海工廠共出貨 88869 輛汽車。