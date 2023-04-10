特斯拉在中國上海建設超級工廠、今年第一季度PC出貨量下滑29%！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 24 分)

■ 道瓊指數：下跌 - 9 點，跌幅 -0.03% 至 33650。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 - 35.25，跌幅 -0.27% 至 13135.50。

■ 標普 500 指數：下跌 - 2.50，跌幅 -0.06% 至 4129.50。

【今日總經數據】美國消費者通膨預期、美日外長與國防部長舉行「二加二」會議 。

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二、美股盤前關注重點

1. 美國 3 月非農就業數據增漲 23.6 萬人：較上個月 32.6 萬人大幅滑落，也低於市場預期的 23.8 萬人，為 2020 年 12 月以來增幅最低；主要增幅來自於觀光餐飲業，增加 7.2 萬人最多，政府部門增加 4.7 萬人，專業與企業服務與醫療業分別增加 3.9 萬和 3.4 萬人，而零售業則減少 1.5 萬人。失業率小幅降至 3.5%，低於市場預期的 3.6%。平均時薪增漲 0.3%，符合市場預期，較去年同期增漲 4.2%。總體來看，雖說目前就業數據增漲明顯放緩，但仍在增加，顯示目前美國勞動力市場依舊吃緊，因而市場提高 5 月升息 1 碼的預期，從 Fedwatch 來看，目前 5 月再升 1 碼至 5%~5.25% 的機率來到 64%。

2. 今年第一季度 PC 出貨量下滑 29%：自去年最後一季度，全球 PC 出貨量變同比下滑 28.1%；週日國際數據公司 (IDC) 發布一篇報告顯示今年第一季度全球 PC 出貨量為 5690 萬台，低於去年同期的 8020 萬台，和季下降了 29%，也低於 2019 年初的水平。據報告顯示，幾乎所有的主流電腦製造商出貨量皆下滑，其中蘋果的個人電腦降幅最大，達 40.5%。降幅位居第二的為戴爾科技，降幅達 31%。

3. 特斯拉在中國上海建設超級工廠：馬斯克週日宣布將再中國上海建設新的超級工廠生產，計畫該工廠每年將可生產 10,000 個 Megapacks，Megapacks 為一種非常大的電池，可儲存電量，也有助於穩定電網並防止停電。目前特斯拉 (TSLA.US) 再加利福尼亞州萊斯羅普擁有一家超級工廠，該工廠每年可生產 10,000 Megapacks。上海新建的超級工廠將補充家週工廠的產能。目前計畫今年第三季開始建設，計畫在 2024 年中旬左右開始投產。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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