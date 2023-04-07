朱曉彤正式進入特斯拉全球管理層 擔任汽車業務高級副總裁

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 前大中華區總裁朱曉彤正式晉升至全球管理層，特斯拉周四（6 日）提交給在美國證券交易委員會（SEC）的監管文件顯示，朱曉彤（Tom Zhu）自今年 4 月起擔任汽車業務高級副總裁，這也是朱曉彤的名字首度出現在特斯拉高級管理層。

據《界面新聞》報導，在朱曉彤之前，特斯拉還列出三位高階主管，分別為執行長馬斯克、財務長 Zachary Kirkhorn，以及動力總成和能源工程高級副總裁 Andrew Baglino。

公開資料顯示，朱曉彤出生於遼寧省瀋陽市，畢業於紐西蘭奧克蘭理工大學（AUT），並在美國杜克大學富卡商學院獲 MBA 學位。他在加入特斯拉前，有過多段創業經驗。

2014 年 4 月，朱曉彤加入特斯拉，擔任特斯拉中國超級充電站項目總監，同年 12 月便兼任中國區總裁。他在 2018 年負責大中華區業務以及上海「超級工廠」的興建與營運，2019 年升至特斯拉副總裁、大中華區總裁。

在朱曉彤領導下，上海「超級工廠」不僅成為特斯拉全球產能最高的整車工廠，也是特斯拉全球最大汽車出口中心。而中國也成為特斯拉僅次於美國的第二大市場，去特斯拉在中國市場的營收為 181.45 億美元，比率為 22.27%；美國市場的營收 405.53 億美元，比重為 49.78%。

正因為特斯拉在中國市場取得佳績，朱曉彤在去年被馬斯克派去美國支援德州「超級工廠」，以實現產能擴張。當年底，德州廠創下周產 3,000 輛 Model Y 的新里程碑。

與此同時，朱曉彤卸任多家特斯拉在中國分公司的法定代表人，包括特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽車銷售服務（深圳）有限公司、特斯拉旗下二手車公司路德思汽車銷售服務（北京）有限公司等，這一系列動作都被視為是朱曉彤即將晉升至特斯拉全球領導層。